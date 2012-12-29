حماسه 9 دی متعلق به هیچ گروه و حزب سیاسی نبود

حجت الاسلام مهدی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت حماسه 9 دی اظهار داشت: این روز برخلاف برخی راهپیمایی های دیگر از جمله روز قدس و 22 بهمن روز تعطیلی نبود و در عین حال می بینیم کارمندان، کارگران و اقشار مختلف مردم از جمله طلاب و دانشجویان و معلمان و زن و مرد، کوچک و بزرگ در این حماسه شرکت می کنند.



وی حضور و شرکت مردم در این صحنه را با قاطعیت و با تمام وجود عنوان کرد و گفت: گویا غیظ علوی در خون این ملت به جوش درآمده که مصداق بارز فرمایش حضرت امام (ره) است که هر کس به مقدسات و دین ما چپ نگاه کند تمام منافع او را در سراسر دنیا به خطر خواهیم انداخت.



9 دی؛ تجلی عشق ملی و مردمی به عاشورا و ولایت



بابایی از حماسه 9 دی به عنوان تجلی عشق ملی و مردمی به عاشورا، ولایت و تمام ارزشهای سی ساله انقلاب نام برد و افزود: نه دی، نفرت از دشمنان حریم مقدسات اسلامی بود و آنچه که در این روز متبلور بود اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران در اوج فضاسازی برخی به اصطلاح دلسوزان نظام در داخل و دشمنان قسم خورده خارجی است.



مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) شهر جدید پرند با بیان اینکه حماسه 9 دی غیرت دینی و ملی مردم ولایتمدار سرزمین جمهوری اسلامی ایران بود، گفت: این حماسه نشان داد امام خامنه ای (حفظه الله) سربازانی از جنس شهدا و رزمندگان و ایثارگران زمان معمار کبیر انقلاب (ره) بلکه بهتر را دارد و در عین حال مصداق بارز بصیرت برخی عمارگونه ها در خواص و شعار ما اهل کوفه نیستم در عوام بود.



بابایی، عدم شناخت دشمنان داخلی و خارجی نسبت به مردم ولایتمدار و دینمدار این مرز وبوم و محاسبه غلط و شیطانی آنها و غفلت از این معنی که "إن حزب الله هم الغالبون"را از دلایل بوجود آمدن 9 دی عنوان کرد.



مسئولان قدر این مردم را بدانند



وی در پاسخ به این سوال که وظیفه مردم و مسئولان برای حفظ حماسه 9 دی چیست و باید چکار کرد به خبرنگار مهر گفت: باید مردم این روز را زنده بدارند و در یادها نگه دارند و متذکر این روز باشند و زینب گونه برای نسل بعد از این حماسه، این حماسه را برسانند و مسئولان نیز قدر بدانند که هر وقت اقتضا کرده مردم به وظیفه عمل کرده اند و آنها نیز چه در امور دینی و فرهنگی و چه مسائل دیگر به وظیفه عمل کنند.