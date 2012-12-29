حماسه نهم دی سبب ناامیدی دشمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیجان میرشکار صبح شنبه در مراسم پنجمین یادواره سرداران و222 شهید حوزه قدس آمل اظهار داشت: در روز نهم دیماه سال 88 مردم با تمام وجود به جمهوریت نظام برخواستند و از ولایت مقام معظم رهبری و اسلام دفاع کردند.

وی به اهمیت حضور مردم در خلق حماسه نهم دیماه اشاره کرد وافزود: مردم ایران اسلامی به دشمنان نظام نشان دادند که تا جان دارند بر ایمان و تعهد والای خود پایبند بوده و با آفرینش حماسه والای نهم دی ضربه سختی را به دشمنان و اهداف و برنامه های آنان وارد ساختند.

میرشکار، به اهداف شوم دشمنان انقلاب اسلامی پس از شکست در حماسه نهم دی ماه و طرح ریزی برنامه های جدید آنان اشاره کرد و گفت: اکنون دشمن با هدف ایجاد فاصله میان مردم با ولایت، تفرقه در میان نخبگان خواص وتاثیرگذار کشور با ولایت فقیه و نیز تأثیر منفی بر افراد نزدیک رهبری است.



وی افزود: حضور یکپارچه اقشار مختلف مردم در حماسه تاریخی نهم دی سال 88 گواه این مدعا بود که مردم در دفاع از آرمانهای اسلام و انقلاب هیچ گاه کوتاه نمی آیند و تا آخر در راستای تثبیت و استواری این راه عظیم قدم خواهند برداشت.



میرشکار ادامه داد: حضور پراقتدار مردم در این حماسه جاویدان نشان داد که روحیه انقلابی گری و ایثار ملت ایران فقط در زمان انقلاب و دفاع مقدس خلاصه نشده است بلکه این ویژگی ها روزبه روز و استوارتر از گذشته در آنان وجود دارد که در زمان ممکن خود را در عرصه دفاع از اسلام و انقلاب نشان خواهند داد.

میرشکار با بیان اینکه دشمنان با شکست های قبلی خود ناامید نشده و از راه تحریم سعی در فشار به مردم برای جدایی از ولایت پذیری آنان دارند، تاکید کرد: هرچند مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد که بخشی از آن به مدیریت مسئولان برمی گردد و بخشی دیگر ناشی از تحریم های بیرونی است، اما ملت با بصیرت ایران همواره آماده ایثارگری، حمایت از نظام و ولایت ورهبری هستند.