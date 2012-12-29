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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

حماسه نهم دی سبب ناامیدی دشمنان شد

حماسه نهم دی سبب ناامیدی دشمنان شد

آمل - خبرگزاری مهر: مدیر کل سابق حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران گفت: حماسه نهم دیماه 88 ملت ایران سبب ناامیدی دشمنان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیجان میرشکار صبح شنبه در مراسم پنجمین یادواره سرداران و222 شهید حوزه قدس آمل اظهار داشت: در روز نهم دیماه سال 88 مردم با تمام وجود به جمهوریت نظام برخواستند و از ولایت مقام معظم رهبری و اسلام دفاع کردند.

وی به اهمیت حضور مردم در خلق حماسه نهم دیماه اشاره کرد وافزود: مردم ایران اسلامی به دشمنان نظام نشان دادند که تا جان دارند بر ایمان و تعهد والای خود پایبند بوده و با آفرینش حماسه والای نهم دی ضربه سختی را به دشمنان و اهداف و برنامه های آنان وارد ساختند.

میرشکار، به اهداف شوم دشمنان انقلاب اسلامی پس از شکست در حماسه نهم دی ماه و طرح ریزی برنامه های جدید آنان اشاره کرد و گفت: اکنون دشمن با هدف ایجاد فاصله میان مردم با ولایت، تفرقه در میان نخبگان خواص وتاثیرگذار کشور با ولایت فقیه و نیز تأثیر منفی بر افراد نزدیک رهبری است.

وی افزود: حضور یکپارچه اقشار مختلف مردم  در حماسه تاریخی نهم دی سال 88  گواه این مدعا بود که مردم در دفاع از آرمانهای اسلام و انقلاب هیچ گاه کوتاه نمی آیند و تا آخر در راستای تثبیت و استواری این راه عظیم قدم خواهند برداشت.

میرشکار ادامه داد: حضور پراقتدار مردم در این حماسه جاویدان نشان داد که روحیه انقلابی گری و ایثار ملت ایران فقط در زمان انقلاب و دفاع مقدس خلاصه نشده است بلکه این ویژگی ها روزبه روز و استوارتر از گذشته در آنان وجود دارد که در زمان ممکن خود را در عرصه دفاع از اسلام و انقلاب نشان خواهند داد.

میرشکار با بیان اینکه دشمنان با شکست های قبلی خود ناامید نشده و از راه تحریم سعی در فشار به مردم برای جدایی از ولایت پذیری آنان دارند، تاکید کرد: هرچند مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد که بخشی از آن به مدیریت مسئولان برمی گردد و بخشی دیگر ناشی از تحریم های بیرونی است، اما ملت با بصیرت ایران همواره آماده ایثارگری، حمایت از نظام و ولایت ورهبری هستند.

کد مطلب 1778162

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