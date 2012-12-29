تغییر پی در پی قوانین صادراتی فعالان این بخش را سردرگم کرده است

جعفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تغییر پی در پی قوانین و مقرارت گمرکی و ابلاغ دستورالعمل های متناقض منجر به سردرگمی صادرکنندگان و واردکنندگان شده و مشکلات بسیاری در عقد قراردادهای خارجی به وجود آورده است.

وی همچنین بیان داشت: با وجود تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در به روز رسانی جوایز صادراتی، این امر برای سال 89 و 90 محقق نشده و فرآیند پرداخت آن طولانی تر شده که نارضایتی برخی صادرکنندگان را در پی داشته است.

معاون بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه جوایز صادراتی برای برخی اقلام صفر منظور شده است اظهار داشت: این موضوع بدون اطلاع قبلی صادرکنندگان انجام و سبب متضرر شدن صادرکنندگان شده است زیرا مبلغ جایزه در قیمت فروش و قدرت چانه زنی با طرف های خارجی نقش مهمی داشته است.

وی در پایان ارائه نشدن برخی امکانات به شرکت کنندگان در نمایشگاه های بین المللی را نیز از دیگر مشکلات صادرات دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به صنعتی بودن استان بیشتر کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به استان وارد می شود که نرخ ارز مرجع به آنها تعلق نمی گیرد و این موضوع باعث افزایش هزینه های تولید و کاهش رقابت می شود.

اصغری ادامه داد: نخستین گام برای ایجاد امکان توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش سطح تولید داخلی و سرمایه گذاری های فراوان برای افزایش حجم تولید به عنوان مساله ای انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه توسعه صادرات سبب تقویت تجارت خارجی و هدایت تولید و تخصیص منابع در بخش های مختلف می شود خاطرنشاشن کرد: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش نیز از مشکلات عمده تولید و صادرات است.

.