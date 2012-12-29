به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 5 سال از نام نویسی تعاونی های مسکن مهر از متقاضیان اما هنوز بخشی از این تعاونی ها به تعهدات خود عمل نکردند و مشکلات زیادی را برای این اعضاء خود بوجود آورده اند.

این تعاونی ها که در همان ابتدا هم سعی داشتند بر خلاف اعلام دولت، مبالغ بیشتری را از متقاضیان دریافت کنند در ادامه کار هم با دریافت پول از مردم به آنها قول دادند که واحدها را یکساله تحویل بدهند اما با گذشت 5 سال از آغاز کار این تعاونی ها هنوز ساخت واحدها به اتمام نرسیده است.

البته وزیر راه و شهرسازی پس از کارشکنی بخش زیادی از تعاونی ها اعلام کرد که متقاضیان می توانند با مراجعه به شرکت های عمران شهرهای جدید و اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران برای مسکن مهر ثبت نام کنند اما بخشی از متقاضیان که تا پیش از اعلام وزیر در تعاونی ها ثبت نام کرده بودند هنوز بلاتکلیف هستند.

در این میان برخی از اعضاء تعاونی ها توانستند پول های خود را از تعاونی هایی که به تعهدات خود عمل نکردند پس بگیرند و در شرکت های عمران شهر جدید پرند ثبت نام کنند اما بخشی دیگر همچنان با تعاونی های خود درگیر هستند.

براساس این گزارش، یکی از این تعاونی ها با تغییر محل شرکت منجر به سردرگمی بیشتر متقاضیان شده است و در واقع با گذشت 5 سال از آغاز ثبت نام، نه تنها کار ساخت و ساز را به پایان نرسانده است بلکه با تغییر محل شرکت، متقاضیان نسبت به بازپس گیری پول خود هم نگران هستند.

سردرگمی متقاضیان یک تعاونی

یکی از اعضای این تعاونی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از سال 87 با مراجعه به این تعاونی برای مسکن مهر پرند ثبت نام کردیم که از همان ابتدا هم باوجودیکه دولت اعلام کرده بود که مبلغ یک میلیون و 50 هزار تومان به حساب تعاونی ها واریز شود این تعاونی به متقاضیان می گفت که باید 50 هزار تومان دیگر هم بپردازید.

وی افزود: البته ما در آن زمان به آنها اعتراض کردیم و مبلغ را نپرداختیم اما بیشتر مردم این پول را پرداخت کرده بودند در حالیکه آنها مرتکب تخلف شده بودند.

این متقاضی مسکن مهر تصریح کرد: پس از مدتی دوباره با ما تماس گرفتند که مبلغ 7 میلیون تومان را به حساب آنها واریز کنیم که ما هم این کار را انجام دادیم اما هر زمان که در مورد پروژه سوال می کردیم پاسخ درستی به ما نمی دادند.

وی با بیان اینکه با گذشت 5 سال از ثبت نام هنوز کار ساخت واحدهای این تعاونی به پایان نرسیده است، گفت: سرانجام از یکماه پیش به دنبال این تعاونی رفتیم اما در کمال تعجب دیدیم که به شماره تلفنی که به ما اعلام کرده اند پاسخگو نیستند.

وی افزود: برای همین به شهر پرند مراجعه کردیم و متوجه شدیم که پروژه پیشرفتی نداشته است و حتی پیمانکار در آنجا حضور ندارد و مشکلاتی را این تعاونی با دولت پیدا کرده است و حتی هنوز سهم آورده ما را به حساب شرکت عمران پرند واریز نکرده است.

براساس این گزارش به نظر می رسد که این تعاونی ها با دریافت پول از مردم و واریز آن به حساب های خود، رقم های کلانی را به دست آورده اند که حتی حاضر نیستند با گذشت 5 سال آنها را به مردم برگردانند.

در این میان جای نظارت یک دستگاه متولی بر کار تعاونی ها خالی است زیرا با ادغام وزارت تعاون در کار و رفاه اجتماعی سرنوشت تعاونی های مسکن مهر مشخص نیست و بخشی از آنها در این مدت باعث مشکلات زیادی برای متقاضیان شده اند.

پیگیریهای خبرنگار مهر نشان می دهد که مسئولان این تعاونی هم اکنون در حال ساخت و ساز در کشورهای همسایه هستند و ظاهرا فراموش کرده اند که باید به تعهدات خود در داخل کشور هم عمل کنند.