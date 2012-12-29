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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

سردار نوراللهی:

9 دی یوم الله اکبر است/ عبور از صفین ما را از انحراف نهروان غافل نکند

9 دی یوم الله اکبر است/ عبور از صفین ما را از انحراف نهروان غافل نکند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده دانشگاه امام حسین(ع) حماسه 9 دی را یوم الله اکبر دانست و گفت: اگر جمل و صفین را پشت سر گذاشتیم نباید از خطر انحراف خوارج و جنگ نهروان غافل باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار الله ‌نور نوراللهی شامگاه جمعه در آئین گرامیداشت حماسه 9 دی در مسجد حسینیه اعظم زنجان با اشاره به انیکه در فتنه سال 88 همه دشمنان نظام صف بندیها و مرزبندیهای بین خود را کنار گذاشته و در یک جبهه واحد علیه فتنه سبزنما به پاخواستند، افزود: آمریکا، اسرائیل و انگلیس و سایر کشورهای مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سلطنت طلبان، مارکسیت ها و سران گروه های شرور و تروریست همانند ریگی  به حمایت از جنبش سبز برخواستند.

وی ادامه داد: حماسه 9 دی یوم الله اکبر و روز یاس و شکست دنیای استعمار و استبداد در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

نواللهی با یادآوری حوادث و توطئه های دشمنان در بعد از انقلاب برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فتنه 88  را غیر قابل مقایسه با سایر توطئه ها برعلیه نظام دانست و افزود: هر جریان و هر موضوعی که در گذشته بود در یک محدوده جغرافیای خاص مطرح بود ولی در فتنه بعد از انتخابات سال 88 شاهد آن بودیم که طی هشت ماه انواع توطئه ها و فتنه ها بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و فتنه گران به ارزشهای نظام متعرض شدند.
 
نوراللهی با یادآوری حوادث روز قدس در سال 88 و با بیان اینکه فتنه گران برای خشنودی سران رژیم جعلی اسرائیل شعار"نه غزه و نه لبنان" را سردانند افزود: فتنه گران  در روز عاشورا حرمت این روز را نگه نداشتند و با سوت و کف به ارزشهای و مقدسات توهین کردند.
 
معاون هماهنگ کننده دانشگاه امام حسین(ع) حضور گسترده و آگاهانه ملت بزرگ در 9 دی سال 88 را یادآور شد و افزود: ملت بزرگ ایران با حضور گسترده و مقتدرانه خود در صحنه حماسه 9 دی همه دشمنان داخلی و خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی را مایوس کردند و ثابت کردند که ایران اسلامی مقتدرانه در مسیر عزت و سربلندی گام برمی دارد.
 
نوراللهی افزود: چند روز بعد از حماسه 9 دی و حضور مقتدرانه ملت ایران در دفاع از نظام و حریم ولایت "مؤسسه اینترپرایز آمریکا" مجبور به عقب‌نشینی و اعتراف به شکست توطئه‌های‌شان شد و در این بررسی نکته‌ای را عنوان کرد که در حماسه 9 دی در وسعتی به اندازه یک میلیون و 648 هزار کیلومترمربع جمعیتی بیش از 70 میلیون نفر به میدان آمدند و یک حرف گفتند و آن پای‌بندی به اسلام و ولایت‌پذیری و دفاع مجدانه و جانانه از اسلام است.
 
دشمن پس از مشاهده شکست در جبهه تقابل با نظام از در تعامل با نظام و ملت ایران وارد شده است

وی با بیان اینکه دشمن پس از مشاهده شکست در جبهه تقابل با نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران از در تعامل با نظام و ملت ایران می‌خواهد وارد شود، افزود: استکبار جهانی بعد از حماسه 9 دی اعلام کرد که دیگر نمی‌تواند با ملت ایران از راه تقابل وارد شود و باید راه تعامل را در پیش بگیرید.

معاون هماهنگ‌کننده دانشگاه امام حسین (ع) با بیان اینکه در فتنه بعد از انتخابات سال 88 دشمن یک جنگ تمام‌عیار طی هشت ماه بر علیه ملت ایران به راه انداخت افزود: دنیای استعمار و سران فتنه و ساکتین و غایبین همه بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در تلاش برای ساقط کردن این نظام بودند.

سردار نوراللهی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل خون 220 هزار شهید انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، گفت: دشمن در فتنه سال 88 سعی در ساقط کردن نظام داشت و ساقط شدن یعنی هدر رفتن خون 220 هزار شهید ولی ملت بزرگ با اقتدار و عزت در روز 9 دی حماسه‌ای بزرگ خلق کرد.

 متمایز بودن ولایت‌پذیری با ولایت‌شناسی

وی با متمایز دانستن ولایت‌پذیر بودن با ولایت‌شناس بودن، یادآور شد: خیلی از افراد بودند که در ولایت‌شناسی به مراتب در جایگاه بالایی قرار داشتند و در توصیف و مقاله نوشتن در خصوص ولایت‌شناسی جایگاه قابل قبولی را به خود اختصاص داده بودند ولی بعدها ثابت شد که با موساد، آمریکا و انگلیسی‌ها و دشمنان نظام ارتباط داشتند و به این مسئله نیز اعتراف کردند.

معاون هماهنگ‌کننده دانشگاه امام حسین (ع) صحنه حماسه 9 دی را صحنه آزمون بزرگ برای ملت ایران دانست و با تأکید بر اینکه حرکت در مسیر و خط ولایت و ولایت‌پذیری، برکات بزرگ و ارزشمندی برای ملت ایران به همراه داشت، ادامه داد: دشمن بعد از حماسه 9 دی سال 88 به شکست در سیاست تقابل با نظام و ملت بزرگ ایران اعتراف کرد و به سیاست تعامل روی آورد.

سردارنوراللهی با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر سیاست‌های جدید آمریکا و غرب در خصوص نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، افزود: نباید از توطئه‌های دشمنان غافل شد، چرا که ماهیت و جوهره دشمن، کینه‌توزی و توطئه است و دشمن همواره به روش‌های مختلف می‌خواهد به ملت ایران ضربه بزند.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران شاهکاری را در 9 دی خلق کرد که به لحاظ راهبردی بزرگترین حماسه طول تاریخ ایران به‌شمار می‌رود، یادآور شد: قدرت و اقتدار اسلام امروز به جز کشورهای اسلامی، سایر کشورهای آزادی‌خواه را نیز در برگرفته است به همین خاطر دشمن هر روز با ترفندهای مختلف در تلاش برای از بین بردن اتحاد و ایجاد تفرقه است و می‌خواهد انسجام ملی ما را مخدوش کند.

سردارنوراللهی با تأکید بر اینکه همه آحاد جامعه باید پاسدار حریم ولایت باشند، افزود: دشمن می‌خواهد به جایگاه و حریم ولایت ضربه بزند، به همین خاطر باید با بصریت و هوشیاری در مقابل توطئه شوم استکبار ایستادگی کنیم، این در حالی است که نباید از توطئه‌های دشمن نیز غافل باشیم.

معاون هماهنگ‌کننده دانشگاه امام حسین (ع)  با اشاره به حمایت برخی افراد از جریان فتنه در سال 88، گفت: باید این افراد را شناخت و نسبت به آنان بسیار هوشیارانه عمل کرد از طرفی، عده‌ای در فتنه 88 سکوت کردند و هنوز هم معلوم نیست تا چه زمانی سکوت خواهند کرد.

 سردارنوراللهی واجب عینی بودن حفظ نظام و جلوگیری از افتادن نظام به دست نااهلان و نامحرمان و همچنین پشیبانی از ولایت‌فقیه را از وصایای حضرت امام خمینی (ره) دانست و افزود: تا زمانی که سوار بر کشتی ولایت هستیم، در امان خواهیم بود.

معاون هماهنگ کننده دانشگاه امام حسین(ع) با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه باید پاسدار حریم ولایت باشند افزود: دشمن می خواهد به جایگاه و حریم ولایت ضربه بزند برای همین باید با بصریت و هوشیاری در مقابله با توطئه شوم استکبار آگاه باشیم.

اگر جمل و صفین را پشت سر گذاشتیم نباید از خطر انحراف خوارج  و  جنگ نهروان غافل باشیم

سردار نوراللهی ، با بیان اینکه نباید از توطئه های دشمن غافل باشیم افزود: اگر جمل و صفین را پشت سر گذاشتیم نباید از خطر انحراف خوارج  و  جنگ نهروان غافل باشیم چون جهل و ضربه ای که یک نفر منحرف می تواند بزند خیلی فاجعه بار باشد.

 وی، خطر انحراف را یادآور شد  و افزود: "خطر انحراف که عده ای هزینه کار می کنند و مهره چینی می کنند و این امر یک روش در سطح دنیا برای آن برنامه دارند و کسانی  برای این مسئله کار می کنند".

سردار نوراللهی ، با تاکید بر اینکه ملت ایران هوشیارانه در مقابل هر انحرافی ایستاده است افزود: ملت ایران که  شهید داده است تکلیف خود را  با همگان روشن کرده است و اگر رگه ای از انحراف و  انحراف افکار عمومی باشد با هوشیاری،  درایت و قاطعیت باید مدیریت شود.

معاون هماهنگ‌کننده دانشگاه امام حسین (ع) گفت: در وصیت نامه عبادی و سیاسی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و وصایای شهدا به اصل مهم ولایت فقیه و حفظ ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید فراوانی شده است.

سردار نوراللهی افزود: انقلاب اسلامی با خون 220 هزار شهید به دست آمده است که همگان باید در حفظ دستاوردهای ارزشمند آن تلاش کنیم.

کد مطلب 1778172

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