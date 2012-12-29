9 دی یوم الله اکبر است/ عبور از صفین ما را از انحراف نهروان غافل نکند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار الله ‌نور نوراللهی شامگاه جمعه در آئین گرامیداشت حماسه 9 دی در مسجد حسینیه اعظم زنجان با اشاره به انیکه در فتنه سال 88 همه دشمنان نظام صف بندیها و مرزبندیهای بین خود را کنار گذاشته و در یک جبهه واحد علیه فتنه سبزنما به پاخواستند، افزود: آمریکا، اسرائیل و انگلیس و سایر کشورهای مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سلطنت طلبان، مارکسیت ها و سران گروه های شرور و تروریست همانند ریگی به حمایت از جنبش سبز برخواستند.

وی ادامه داد: حماسه 9 دی یوم الله اکبر و روز یاس و شکست دنیای استعمار و استبداد در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

نواللهی با یادآوری حوادث و توطئه های دشمنان در بعد از انقلاب برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فتنه 88 را غیر قابل مقایسه با سایر توطئه ها برعلیه نظام دانست و افزود: هر جریان و هر موضوعی که در گذشته بود در یک محدوده جغرافیای خاص مطرح بود ولی در فتنه بعد از انتخابات سال 88 شاهد آن بودیم که طی هشت ماه انواع توطئه ها و فتنه ها بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و فتنه گران به ارزشهای نظام متعرض شدند.

نوراللهی با یادآوری حوادث روز قدس در سال 88 و با بیان اینکه فتنه گران برای خشنودی سران رژیم جعلی اسرائیل شعار"نه غزه و نه لبنان" را سردانند افزود: فتنه گران در روز عاشورا حرمت این روز را نگه نداشتند و با سوت و کف به ارزشهای و مقدسات توهین کردند.

معاون هماهنگ کننده دانشگاه امام حسین(ع) حضور گسترده و آگاهانه ملت بزرگ در 9 دی سال 88 را یادآ ور شد و افزود: ملت بزرگ ایران با حضور گسترده و مقتدرانه خود در صحنه حماسه 9 دی همه دشمنان داخلی و خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی را مایوس کردند و ثابت کردند که ایران اسلامی مقتدرانه در مسیر عزت و سربلندی گام برمی دارد.

نوراللهی افزود : چند روز بعد از حماسه 9 دی و حضور مقتدرانه ملت ایران در دفاع از نظام و حریم ولایت "مؤسسه اینترپرایز آمریکا" مجبور به عقب‌نشینی و اعتراف به شکست توطئه‌های‌شان شد و در این بررسی نکته‌ای را عنوان کرد که در حماسه 9 دی در وسعتی به اندازه یک میلیون و 648 هزار کیلومترمربع جمعیتی بیش از 70 میلیون نفر به میدان آمدند و یک حرف گفتند و آن پای‌بندی به اسلام و ولایت‌پذیری و دفاع مجدانه و جانانه از اسلام است.

دشمن پس از مشاهده شکست در جبهه تقابل با نظام از در تعامل با نظام و ملت ایران وارد شده است