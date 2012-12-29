به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رضا میرزایی صبح شنبه در دیدار با حجت الاسلام محمد جواد زهرایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه تاکستان اظهارداشت: روحانیت محبوبیت خاصی در بین مردم جامعه اسلامی ایران دارند و آنها می توانند چراغ راه مردم و هدایتگر جوانان باشند.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان برای ضربه زدن به روحانیت و جدایی روحانیت و مردم تلاش‌های زیادی کرده اند، ولی جهان، روحانیت را اصلی‌ترین نهاد مؤثر برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران می داند.

حجت الاسلام میرزایی بیان کرد: روحانیون باید تلاش کنند ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را به نسل جوان منتقل و با برنامه های فرهنگی مناسب، در مساجد جوانان را جذب اسلام ناب محمدی (ص) کنند.

وی در پایان تصریح کرد: باید با برنامه ریزی های خوبی که داریم بتوانیم آنها را طوری اجرا کنیم که در بین جوانان تأثیر گذاری بیشتری داشته باشد.

در ادامه، حجت الاسلام محمد جواد زهرایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شهرستان تاکستان نیز خواستار همکاری در زمینه های مختلف فرهنگی و دینی در سطح شهرستان شد.