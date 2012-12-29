انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در یرموک / رایزنی های ابراهیمی با روس ها

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی از انفجار دو دستگاه خودرو بمبگذاری شده در اردوگاه یرموک دمشق خبر داد که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت.



این شبکه همچنین از سف اخضرالابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه به مسکو خبر داد. هدف از این سفر، بررسی راههای حل بحران سوریه در گفتگو با مقامات روس اعلام شده است.



خبر دیگر اینکه شبکه اسکای نیوز عربی از کشته شدن 140 نفر در عملیات ارتش سوریه طی روز گذشته در برخی مناطق از جمله دمشق و حلب خبر داد. عملیات پاکسازی مناطق ناآرام از وجود افراد مسلح همچنان ادامه دارد.



این شبکه که در کنار العربیه، الجزیره و رسانه های غربی و صهیونیستی از گروههای مسلح برهم زننده امنیت و ثبات در سوریه حمایت می کند، مدعی سیطره گروه موسوم به ارتش آزاد بر بصرالحریر در درعا شده است.



از سوی دیگر در پی دعوت روسیه از رهبران گروههای مخالف سوری برای سفر به مسکو به منظور بررسی راههای حل بحران سوریه، رسانه ها از واکنش منفی معاذ الخطیب رئیس آنچه ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابی سوریه خوانده می شود، به این دعوت خبر دادند.



هشدار اردن درباره پیامدهای ادامه بحران سوریه



خبر دیگر اینکه ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن درباره تبدیل بحران سوریه به نزاع قومیتی و طایفه ای همانند کشورهای دیگر هشدار داد.



خبر دیگر اینکه حسن عبدالعظیم از اعضای گروه مخالف سوری موسوم به شورای هماهنگی ملی سوریه ادعا کرد دولت سوریه موافقت خود را با برخی نقاط از جمله توقف خشونت و تشکیل دولت انتقالی با اختیارات کامل به اطلاع اخضرالابراهیمی رسانده است.

