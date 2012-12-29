جمع آوری زکات در شهرستان سقز 133 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جلسه هم اندیشی ستاد احیای زکات شهرستان سقز که با حضور دبیر ستاد زکات کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن زکات در اجتماع اظهار داشت: شهرستان سقز و به خصوص کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در جمع آوری زکات پیشرو بوده است.

وی نقش کمیته امداد در جمع آوری زکات و ‌ایجاد اشتغال و حمایت از خانواده های بی سرپرست را بسیار با اهیمت عنوان کرد و افزود: ‌سقز در راستای این خدمات در بین شهرستان های استان، جزو شهرستان های برتر است.

فرماندار سقز افزایش 133 درصدی جمع آوری زکات در نه ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته را نشان از تلاش 178 امام جماعت در سطح روستاها و شهر سقز و خادمان و عاملان زکات این شهرستان دانست.

فخری حضور مسئولان در شهرستان ها را باعث ارتقا و پیشرفت و توسعه دانست و ادامه داد: این حضورها نشانه تلاش و جدیت در کار در راستای پیشبرد اهداف عالیه نظام و خدمت به مردم است.

در این هم اندیشی، حسین نبی لو دبیر ستاد زکات کشور، نقش امامان جماعت و مسجد را در ترویج ارزش های اسلامی و رواج فرهنگ اصیل اسلامی و کاهش ناهنجاری ها با اهمیت عنوان کرد و بیان کرد: استان کردستان از لحاظ شاخص آماری جمع آوری زکات بعد از خوزستان و گلستان در جایگاه سوم کشور قرار دارد و این امر مهم بدون تلاش امام جماعات محقق نمی شود.

در این نشست مدیر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) نیز با تشکر از مردم متدین شهرستان سقز و عاملان زکات این شهرستان به دلیل پیشرو بودن در امر جمع آوری زکات گفت: امسال هشت میلیارد و 300 میلیون تومان از محل زکات فطریه در استان جمع آوری شده است که 50 درصد آن به فقرا و محرومان اختصاص می یابد.

قنبر موسی نژاد با ارائه آماری از نحوه جمع آوری زکات، ‌شیوه تخصیص، ‌تعداد افرادی که به عنوان عامل مشغول فعالیت هستند و اعلام رشد قابل توجه در سطح استان در خصوص جمع آوری زکات افزود: تعداد 202 طرح از محل جمع آوری زکات برای استان در نظر گرفته شده است که در سال 91 تعداد 126 پروژه محقق شده است.

در پایان این نشست که در سالن اجتماعات شورای شهر سقز برگزار شد، روحانیان مساجد و مبلغان زکات پیشنهاد دادند تا از محل جمع آوری زکات در سطح روستاها، پروژه هایی چون ساخت حجره، ساخت و بازسازی مسجد در اولویت قرار بگیرد.

برنامه های فرهنگی و آموزشی نقشی اساسی در پیشگیری از اعتیاد دارند

فرماندار شهرستان دیواندره گفت: برای پیشگیری از اعتیاد باید بر برنامه های فرهنگی و آموزشی و نهادینه شدن فرهنگ پیشگیری در جامعه تاکید کرد.

سعدی نقشبندی در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دیواندره اظهار داشت: برای رفع بنیادی و اساسی مشکل اعتیاد در جامعه، می توان با برنامه های آموزشی و فرهنگی هدفمند و با جامعه مخاطب مشخص، نسبت به نهادینه شدن فرهنگ پیگشیری به عنوان راه حلی کارگشا در مبارزه با مواد مخدر اقدام کرد.

وی با اشاره به نقش مهم مشارکت های مردمی در مبارزه با مواد مخدر افزود: دستگاه های متولی مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد شهرستان باید سعی کنند با جلب مشارکت های گسترده مردمی در بحث مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد ضریب کارایی برنامه های خود را افزایش دهند.

فرماندار دیواندره ادامه داد: برنامه های مصوب در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان باید از عنصر اساسی اجرایی بودن و کارایی لازم و کافی برخوردار باشد در غیر این صورت برگزاری جلسات موجب اتلاف وقت و هزینه های بیت المال می شود.