ترویج گفتمان دینی و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسول شیخی زاده در نشست شورای مشورتی ایثارگران شهرستان قروه با تاکید بر استفاده از فکر و نظرات سازنده ایثارگران در اداره امور شهرستان اظهار داشت: ایثارگران بازوان فکری، معنوی و نظری برای مدیران محسوب می شوند که باید از ظرفیت و توان آنان در تمامی امور به ویژه مدیریت امور شهری استفاده کرد.

وی همچنین مهمترین و بزرگترین رسالت همگان را زنده نگه داشتن یاد شهدا و تدوام راه روشنگر این افراد برشمرد و افزود: شهرستان قروه به لحاظ برخورداری از جمعیت ایثارگر و تقدیم شهدا، سهم ویژه ای را در کردستان دارا است.

فرماندار قروه بر حضور موثر ایثارگران در صحنه های سیاسی، فرهنگی تاکید کرد و ادامه داد: این حضور امروز در عرصه اقتصادی باید ملموس تر از همیشه باشد چرا که ایثارگران می توانند نقش اصلی را در این زمینه و در امتداد نگرش مقام معظم رهبری با مدیریت مدبرانه خود ایفا کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قروه نیز در این نشست با بیان اینکه هم اکنون پنج نفر به عنوان اعضای اصلی شورای مشورتی ایثارگران قروه هستند بیان کرد: 60 نفر نیز در معتمدین معین این شهرستان عضویت دارند.

محمد عبدی یادآور شد: مهمترین اهداف گروه های ایثارگری، بهره گیری از ظرفیت ایثارگران در توسعه ملی و منطقه ای، توسعه فرهنگ دینی، ارزش های انقلابی، فرهنگ ایثار و شهادت و ارتقاء جایگاه ایثارگران در جامعه است.

وی گفت: تلاش بر این است که از ظرفیت این قشر فداکار در تمامی عرصه های ملی و دینی استفاده شود.

صدور جریمه 160 میلیون تومانی برای متخلفین صنفی

فرماندار شهرستان قروه از صدور جریمه 160 میلون تومانی برای متخلفین صنفی در این شهرستان طی یک ماه گذشته خبرداد.

محمد رسول شیخی زاده در جلسه تنظیم بازار شهرستان قروه گفت: در بازرسی های به عمل آمده از 432 واحد صنفی در قروه 52 مورد تخلف ثبت و مشمول پرداخت جریمه نقدی شد.

وی با انتقاد از طولانی بودن زمان رسیدگی و صدور احکام تخلفات صنفی از سوی تعزیرات حکومتی در این شهرستان اظهار داشت: طولانی شدن زمان رسیدگی و عدم اجرای احکام صادره موجب نوسانات قیمت و سوء استفاده تعدادی از اصناف متخلف در این شهرستان شده است.

فرماندار قروه با تاکید بر بررسی تغییرات کالا و خدمات و تشدید برخورد با متخلفان افزود: تمامی واحدهای صنفی باید ملزم به درج قیمت کالا شوند.

شیخی زاده در ادامه با اشاره به چند مورد عرضه خارج از شبکه برنج در این شهرستان ادامه داد: در یک مورد فردی اقدام به فروش برنج به قیمت هزار ریال بیش از قیمت مصوب کرده بود که به پرداخت 100میلیون ریال جریمه محکوم شد.

وی یادآور شد: در مورد دیگر نیز سه نفر از فروشندگان برنج پاکستانی که برنج 32 هزار تومانی را به قیمت 35 هزار تومان به فروش رسانده بودند در مجموع پنج میلیون ریال جریمه نقدی شدند.

فرماندار قروه همچنین از جریمه صاحبان 52 واحد نانوایی به دلیل کم فروشی به مبلغ شش میلیون ریال در یک ماه گذشته در این شهرستان خبرداد.