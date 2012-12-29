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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

پورنگ عنوان کرد:

تسهیل در مبادلات تجاری با عراق/ مشکلات رعایت استاندارد کالا رفع شد

تسهیل در مبادلات تجاری با عراق/ مشکلات رعایت استاندارد کالا رفع شد

سنندج - خبرگزاری مهر: معاونت توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: با مکاتبات و جلسات پی در پی و همچنین موافقت طرف عراقی مقرر شد برای تسهیل و افزایش مبادلات تجاری با منطقه اقلیم کردستان عراق گام های موثری برداشته شود.

محمد پورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به استناد مکاتبه های سازمان ملی استاندارد ایران، در خصوص اقدامات انجام شده به منظور تسهیل و توسعه مبادلات تجاری با منطقه اقلیم کردستان عراق و رفع مشکلات موجود، مذاکراتی با مسئولین سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفیت آن کشور برای مرتفع کردن مشکلات فعلی در این بخش در قالب توافقنامه به امضا رسید.

وی افزود: از جمله توافقات حاصل شده پذیریش علامت استاندارد ایران ضمن رعایت ویژگی های استاندارد عراق برای یک دوره آزمایشی شش ماهه است.

معاونت توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در صورت موفقیت طرح  کالاهای ایرانی بدون نیاز به انجام آزمون و اخذ گواهی بازرسی به اقلیم کردستان صادر می شود و این روند می تواند در راستای تسهیل در امر مبادلات مرزی موثر باشد.

پورنگ یادآور شد: از دیگر موارد توافق شده تشکیل شرکت بازرسی مشترک، بستر سازی لازم برای ایجاد آزمایشگاه های مورد نیاز اقلیم توسط بخش خصوصی ایران، ارائه دوره های آموزشی مورد نیاز طرف عراقی و تشکیل کمیته های مشترک به منظور بررسی موانع در مبادلات تجاری دو کشور است.

وی در پایان گفت: روند افزایش صادرات کالا در استان کردستان همچنان ادامه دارد و انتظار می رود که با توجه به رفع مشکلات فعلی زمینه و شرایط برای تقویت این بخش بیش از گذشته فراهم شود که در این میان تعامل و همکاری بین سازمان ها و ادارات دولتی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

کد مطلب 1778195

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