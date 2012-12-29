ضرورت تشکیل تعاونیهای تولید روستایی/ توقیف یک شناور غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی لطفی صبح شنبه در جمع اعضای شرکت تعاونی تولید روستایی افزود: شرکت آب منطقه ای گلستان نیز با همکاری تعاونی های موصوف و ایجاد مسئولیت در بهره برداران به منظور حفظ سرمایه گذاریهای انجام شده، علاوه بر اینکه موجب ارتقاء راندمان و مصرف بهینه در بخش آب کشاورزی شده، صرف جویی و کاهش در هزینه ها را به دنبال داشته است.
لطفی با اشاره به اهداف تشکیل تعاونی های تولید روستایی افزود: تعامل و همکاری تشکل های آب بران در همه مراحل و سطوح مختلف مدیریتی اعم از برنامه ریزی، طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری سبب گسترش آگاهی های عمومی، همکاری و مشارکت بهره برداران در اجرای برنامه های آموزشی، اطلاع رسانی و ترویجی درزمینه مصرف بهینه و حفاظت و بهره برداری از منابع آب می شود.
توقیف یک فروند شناور غیرمجاز
سرهنگ ابراهیم کیخا افزود: مامورین گشت و حفاظت منابع پایگاه آشوراده که مشغول گشتزنی بودند این شناور غیرمجاز 150 قوه اسب را شناسایی و متوقف کردند.
فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان خاطرنشان کرد: در نتیجه این عملیات مقدار 3 رشته دام فلسدار غیرمجاز، 2 دستگاه تلفن همراه، 40 لیتر بنزین کشف و ضبط شد.
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کلانتری همچنین گفت: بازی بعدی ما در مرحله پلیآف، با برق هرمزگان در شهر بندرعباس خواهد بود و امیدواریم با تلاش همهجانبه پیروز میدان باشیم.
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