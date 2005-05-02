اين نويسنده ، درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : عوامل زيادي در موفقيت يك كتاب موثرهستند ، اصولا كتابهايي كه كاربردي ترند و مردم به آنها نياز دارند ، از فروش بالاتري برخوردارند ، درصورتي كه كتابهاي تخصصي كه كاربرد كمتري در بين عموم مردم دارند ، از شمارگان محدودتر وخريداران كمتري برخوردار هستند .



دكتر اميد مسعودي تصريح كرد : مشكل جامعه ما كمرنگ شدن فرهنگ پيشينه مند كتابخواني است ، متاسفانه فرهنگ شفاهي بر فرهنگ كتبي ما غلبه كرده است. دانشجويان ما بيش از آن كه علاقه مند باشند تا در مورد مسئله اي تحقيق و مطالعه كنند ، ترجيح مي دهند حرفهاي استادان خود را سند قرار دهند، بنابراين طبيعي است افرادي كه خارج ازچارچوب هاي برنامه ريزي شده كتاب مي خوانند ، نسبت به برخي آثار گرايش و علاقه بيشتري از خود نشان مي دهند ، مانند " رمان " كه مورد توجه عام است .





اين نويسنده خاطرنشان ساخت : مردم در كنار زندگي روزمره و مشكلات آن ، كتابهاي عامه پسند را نيزمطالعه مي كنند ، در حالي كه كتابهاي پر محتوا وتخصصي بايد بخشي از زندگي مخاطبان خود را دربربگيرد وبا رشته تحصيلي وعلاقه آنها در ارتباط باشد كه متاسفانه اين نمودار دركشور ما منفي است . درصورتي كه سطح افراد با سواد جامعه ما بالاتر رفته و درآمد ملي مان هم وضع مطلوب تري نسبت به كشورهاي همجوار پيدا كرده است ، با توجه به توسعه شهرنشيني وارزان بودن كتاب و روزنامه ، متعجبم كه چرا مردم كتاب و روزنامه نمي خوانند.

اميد مسعودي تصريح كرد : آنچه باعث مي شود كه مردم كمتربه سمت كتاب وكتابخواني بروند ، نبودن تبليغات درست است. يكي ازموثرترين روشها براي تبليغات اين كالاي فرهنگي ، استفاده از رسانه هاي جمعي مانند تلويزيون ، راديو و روزنامه هاست، ما از تلويزيون انتظار زيادي داريم نه اين كه مستقيما برنامه اي براي تبليغ كتاب داشته باشد ، بلكه به صورت غيرمستقيم ، كتابهاي خوب و پرمحتوا را تبليغ كند .

مسعودي : سياست هاي حمايتي دولت ازمولفين و ناشران در دوره آقاي خاتمي موثر بوده است .

وي افزود : وقتي كتابي خوب تبليغ شود خوب هم به فروش مي رسد ، مثلا درنمايشگاه مخاطبان كتاب را مي بيند و تحت تاثير تبلغيات آن محل آن راخريداري مي كنند. مسئله ديگر سياست هاي حمايتي دولت ازمولفين و ناشرين است كه البته در دوره آقاي خاتمي اين حمايت ها موثربوده است.

مسعودي اظهار داشت : درجامعه ما شمارگان كتاب كم ، اما عناوين زياد است ، كه متاسفانه تنوع مخاطب نداريم . يعني تعدد عناوين باعث تنوع مخاطب نشده و نبودن تنوع مخاطب ، يعني نبودن افزايش خريد توسط مردم . البته من معتقدم كتابي كه خريده مي شود بايد خوانده هم شود و فقط مختص نمايش دركتابخانه نيست .





اين نويسنده در پايان گفت : نويسنده هم بايد در اثرتاليفي و پژوهشي خود ، تمام سعي و تلاش خود را به كار بگيرد وبه بهترين نحو ، اثر خود را ارايه بدهد ، ولي كتابي كه بخواهد براي همگان قابل فهم باشد ، هنوز نوشته نشده است ، اگركتابي چنين شرايطي را پيدا كرد ، ممكن است جريانات سياسي واجتماعي در اين استقبال عمومي دخيل شده باشند ، ضمن اين كه فروش بالاي يك كتاب ، دليلي بر بي عيب و نقص بودن آن نيست ، مانند كتابهايي كه درجريان دوم خرداد بر اساس شرايط خاص جوي جزء پرفروش ترين كتابها بودند .