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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

حاجی بابایی:

فرهنگیان رتبه بندی می‌شوند/نگاه معلمان به سمت تحقیق و پژوهش باشد

فرهنگیان رتبه بندی می‌شوند/نگاه معلمان به سمت تحقیق و پژوهش باشد

دامغان-خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش از رتبه بندی فرهنگیان خبر داد و گفت: نظام رتبه بندی فرهنگیان در حال تدوین است و برای ارائه و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه جمعه در نشستی با فرهنگیان شهرستان دامغان در تالار اجتماعات خوارزمی دانشگاه آزاد اسلامی این شهر ضمن بیان اینکه فرهنگیان رتبه بندی می شوند، اظهار داشت: سند تحول بنیادین در نظام آموزشی با محوریت معلم تدوین و پس از 33 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از ابتدای سال تحصیلی جاری  به مرحله اجرا در آمد.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور آغاز شده است و تا اتمام کامل آن فاصله زیادی داریم، تصریح کرد: همه باید در جهت اجرای هرچه بهتر این طرح که نیاز اساسی و اصلی نظام آموزشی کشور است یاری و کمک کنند.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: برای اجرای طرح تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور 300 اقدام موثر انجام شده که همه این اقدامات در راستای ایجاد زیرساخت های اجرای بهتر این طرح است.

حاجی بابایی ضمن تاکید بر اینکه آموزش و پرورش در حال طی کردن نقشه راه است اظهار داشت: طرح تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور یک سند و قانون است و این طرح 8 ماه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و با رای اکثریت اعضای این شورا به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.

وی از طرح تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور به عنوان یک نسخه شفابخش یاد کرد و افزود: هدف اصلی از تدوین و اجرای طرح تحول بنیادین نظام آموزشی کشور تغییر در نگرش تعلیم و تربیت دانش آموزان است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان ساخت: سند تحول بنیادین در این وزارت خانه یک سند پرافتخار برای نظام و یک حرکت عظیم به حساب می آید.

وی به نقش و جایگاه معلم در نظام آموزشی پرداخت و ضمن تاکید بر اینکه جایگاه معلم یک جایگاه هیئت علمی است، افزود: معلم یک پژوهشگر است.

حاجی بابایی در خاتمه ضمن تصریح بر اینکه نگاه معلم باید به سمت تحقیق و پژوهش باشد، تاکید کرد: معلم باید دانش آموزان را نیز به این سمت هدایت کند.

کد مطلب 1778211

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