  1. ورزش
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

هفته اول لیگ شمشیربازی/

دانشگاه آزاد و برلیان یزد صدرنشین شدند

دانشگاه آزاد و برلیان یزد صدرنشین شدند

مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری با برگزاری دیدارهای هفته نخست و صدرنشینی تیم‌های دانشگاه و برلیان یزد در پایان دیدارهای این هفته آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، هفته نخست مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری روز جمعه با انجام 32 بازی برگزار شد که طی آن تیم دانشگاه آزاد در اسلحه اپه در صدر جدول رده‎بندی قرار گرفت و تیم‌های برنجان بتون زاگرس و قالیشویی صنعتی یزد هم به ترتیب دوم وسوم شدند.

تیم دانشگاه آزاد در رقابت‌های اسلحه فلوره نیز صدرنشین شد. در این اسلحه عنوان‌های دوم و سوم به تیم‎های کریمان کویر و برنجان بتن زاگرس اختصاص یافت. همچنین در پایان رقابت‌های اسلحه سابر تیم قالیشویی برلیان یزد اول شد و تیم‌های دانشگاه آزاد و هیئت شمشیربازی ساری هم به ترتیب دوم وسوم شدند.

مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری کشور 29 دی ماه با برگزاری رقابت‌های هفته دوم در هر سه اسلحه پیگیری می‌شود.

کد مطلب 1778213

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