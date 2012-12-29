دانشگاه آزاد و برلیان یزد صدرنشین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، هفته نخست مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری روز جمعه با انجام 32 بازی برگزار شد که طی آن تیم دانشگاه آزاد در اسلحه اپه در صدر جدول ردهبندی قرار گرفت و تیمهای برنجان بتون زاگرس و قالیشویی صنعتی یزد هم به ترتیب دوم وسوم شدند.
تیم دانشگاه آزاد در رقابتهای اسلحه فلوره نیز صدرنشین شد. در این اسلحه عنوانهای دوم و سوم به تیمهای کریمان کویر و برنجان بتن زاگرس اختصاص یافت. همچنین در پایان رقابتهای اسلحه سابر تیم قالیشویی برلیان یزد اول شد و تیمهای دانشگاه آزاد و هیئت شمشیربازی ساری هم به ترتیب دوم وسوم شدند.
مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری کشور 29 دی ماه با برگزاری رقابتهای هفته دوم در هر سه اسلحه پیگیری میشود.
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