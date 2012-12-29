57 هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به کشور عراق صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جوادی اظهار داشت: از ابتدای سال 1391 تاکنون، پس از بازرسی ها، نظارت و کنترل های مستمر کارشناسان استاندارد در بازارچه مرزی مهران، این میزان کالای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد به کشور عراق صادر شده است.
وی عنوان کرد: سیمان، انواع آجر، سنگ های ساختمانی، کاشی، سرامیک، موزاییک، کربنات کلسیم و متانول بیشترین محصولات و کالاهای صادر شده استاندارد بوده است.
وی افزود: در نه ماهه امسال سه هزار و 200 تن کالای وارداتی استاندارد شامل روغن زیتون تصفیه نشده، نخ پنبه ای، مایع پلی اورتان، مخازن هیدروژن مایع نیز از عراق و از مرز بین المللی مهران به کشور وارد شده است.
جوادی جلوگیری از صدور 215 تن موزاییک، قطعات خودرو، آجر و دستگاه پخت نان بدون نشان استاندارد، صدور 14 مورد گواهی انطباق کالای وارداتی برای محصول روغن زیتون تصفیه نشده، مخازن هیدروژن مایع و نخ پنبه ای وارداتی و تعیین ماهیت 494 نمونه کالای صادراتی از جمله متانول، هماتیت، کربنات کلسیم، مگنتیت، الیاف پلی استر، پارچه، رنگ ترافیکی و سنگ های ساختمانی از دیگر اقدام های نمایندگی استاندارد ایلام در بازارچه مرزی مهران در نه ماهه سال 91 است.
باطل شدن 30 کاربرد علامت استاندارد
سرپرست اجاری استاندارد استان ایلام گفت: مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از مردم خواسته اند در هنگام مراجعه به بازار کالاهای ایرانی بخرند لذا این وظیفه استاندارد را بسیار سنگین تر کرده است تا با کنترل کیفیت بازار مصرف و عدم اجازه به ورود کالای بدون کیفیت ایرانی به مراکز عرضه، اعتماد مشتریان را جلب و زمینه تحقق این هدف متعالی را فراهم کند.
مهناز گفت: از ابتدای سال 91 تا کنون30 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران توسط این اداره کل تعلیق و باطل شد.
وی با اعلام این مطلب افزود: این واحدهای تولیدی شرایط لازم را برای تمدید پروانه استاندارد محصولات تولیدی خود مهیا نکرده اند و یا به دلایلی از جمله افت کیفیت تولیدات نسبت به استانداردهای ملی، عدم فعالیت آزمایشگاه های کنترل کیفیت و یا عدم وجود مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده شرایط استفاده از پروانه را نداشته اند، لذا پروانه استاندارد آنها تعلیق و ابطال گردید.
وی عنوان کرد: تعلیق پروانه ها برای فرآورده های سنگدانه مورد مصرف در بتن، آجر، شیر پاستوریزه نیم چرب، لوله pvc، لوله پلی اتیلن، آرد، بتن آماده، تیرچه پیش ساخته، پنیر خامه ای، سیم قابل انعطاف، خیارشور، رب گوجه فرنگی، گاز اکسیژن طبی، نمک یددار تصفیه شده، کلوچه مغزدار و شیر استریلیزه انجام گرفت.
463 مورد بازرسی از نازل های عرضه سوخت مایع در استان ایلام به عمل آمد
مدیرکل استاندارد استان ایلام گفت: در 9 ماهه امسال 463 مورد بازرسی از نازل های عرضه سوخت مایع در سطح استان ایلام به عمل آمده است.
مسعود جوادی با اعلام این مطلب افزود: با توجه به بند 7 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، ترویج سیستم بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالیبره کردن و آزمون وسایل سنجش از وظایف سازمان استاندارد می باشد که در همین راستا از ابتدای سال 91 تاکنون 2949 مورد وسیله سنجش مورد آزمون قرار گرفت.
جوادی عنوان کرد: نمونه برداری از 53 واحد طلافروشی سطح استان و آزمون مصنوعات طلای این واحدها، برگزاری 44 دوره آموزشی برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان، تمدید 34 پروانه کاربرد علامت استاندارد، معرفی 25 واحد تولیدی و خدماتی و مراکز عرضه متخلف به مراجع قضایی از دیگر فعالیت های مهم این اداره کل از ابتدای سال 91 تاکنون بوده است.
64 پیشنهاد در کمیته راهبری نظام پیشنهادهای استاندارد ایلام بررسی شد
دبیر کمیته راهبری نظام پیشنهادهای اداره کل استاندارد ایلام گفت: از ابتدای سال 91 تاکنون 64 مورد پیشنهاد در حوزه های مختلف از طرف کارکنان این اداره کل به کمیته راهبری نظام پیشنهادها ارسال گردیده که از این تعداد، 54 مورد پذیرفته شده و 10 پیشنهاد رد شده است.
فریبا مرادی با اعلام این مطلب افزود: 84 درصد از پیشنهادهای دریافتی، تایید شده و برای اجرایی شدن به سازمان استاندارد و واحدهای مربوطه اداره کل ارجاع داده شده است.
مرادی عنوان کرد: کمیته راهبری نظام پیشنهادها در سال 88 در این مجموعه شروع به فعالیت نموده و توانست در همان سال رتبه اول و در سال های 89 و 90 رتبه دوم را در بین ادارات استاندارد استانها کسب کند.
وی افزود: در این کمیته، پیشنهادهای رسیده به منظور بهینه سازی فعالیت ها، بهبود سیستم ها و روش ها، افزایش رضایت ارباب رجوع و با اهدافی نظیر ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی، صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه، افزایش رضایت شغلی و سطح انگیزش و بهره وری کارکنان بررسی می شود و پس از تصویب، به دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان ارسال می گردد.
مرادی پیاده سازی الگوهای نوین مدیریتی از جمله ایزو 9001، 5s، MBO و نظام پیشنهادها را از مهمترین دلایل موفقیت این اداره کل در سال های اخیر بر شمرد.
666 مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه ایلام انجام شد
مدیرکل استاندارد استان ایلام گفت: در 9 ماهه امسال 666 مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالا استان انجام شده است.
مسعود جوادی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 1121 مورد نمونه در آزمایشگاه های این اداره کل و آزمایشگاه های همکار مورد آزمون قرار گرفته و 747 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه کالا در استان انجام شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: در همین مدت 24 پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده هایی مانند بسته بندی قند، شکر، نمک، تخمه آفتابگردان، سویا، آب آشامیدنی بسته بندی شده، عایق رطوبتی، پنل رسی سبک غیر باربر، آجر رسی، کنسرو لوبیا چیتی، کنسرو ماهی، آب معدنی بسته بندی شده، دوغ، ماست کم چرب و پرچرب، سوسیس، کالباس، همبرگر مخصوص، سویا برگر، کباب لقمه، کلوچه مغزدار و کیک ساده صادر شد.
جوادی در ادامه خاطر نشان کرد: آزمون دو هزار و 974 مورد وسایل سنجش سبک، تایید صلاحیت هفت آزمایشگاه همکار، بازرسی از 463 مورد نازل عرضه سوخت مایع، از دیگر اقدامات مهم این اداره کل از ابتدای سال 91 تاکنون بوده است.
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