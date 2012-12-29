حمیدرضا حاجی بابایی در جریان سفر به شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه مشکل جذب 5400 نیروهای حق التدریس حل خواهد شد، اظهار داشت: تمام سعی و تلاش وزارت آموزش و پرورش بر این است که زمینه جذب افراد باقیمانده حق التدریس فراهم شود.

بیش از دو میلیون فرهنگی شاغل تحت پوشش بیمه طلایی

وی به بحث بیمه طلایی فرهنگیان اشاره داشت و افزود: دو میلیون و 200 هزار نفر از فرهنگیان شاغل تحت پوشش بیمه طلایی قرار گرفتند.

مقام عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته نیز بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تصریح کرد: دستورات انجام این امر نیز از سوی رئیس جمهور به این وزارتخانه صادر شده است.

وی یادآور شد: خوشحالیم که امروز بیمه طلایی فرهنگیان در کشور به یک فرهنگ بیمه برتر تبدیل شده است.

حاجی بابایی اضافه کرد: هیچگونه مشکل خاصی در بیمه طلایی فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش وجود ندارد.

تغییر در کتاب های درسی اول راهنمایی و سوم ابتدایی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تغییر در کتاب های درسی اول راهنمایی و سوم ابتدایی، اظهار داشت: از سال آینده کتاب های درسی پایه های اول راهنمایی و سوم ابتدایی با نگرش جدید وارد نظام آموزشی می شود.

حاجی بابایی تصریح کرد: تغییرات در کتاب های درسی اول راهنمایی و سوم ابتدایی کشور بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی کشور طراحی، تدوین و به چاپ رسید و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

اجرای بهسازی لرزه ای در فضاهای آموزشی آموزش و پرورش

وی از اجرای بهسازی لرزه ای در فضاهای آموزشی آموزش و پرورش خبر داد و افزود: در این راستا موفق شدیم 921 پروژه عمرانی را در سطح کشور اجرا کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در اجرای پروژه های عمرانی در کشور شش هزار و 973 کلاس درسی با زیربنای شش هزار و 415 مترمربع احداث شده است.

حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش با هدف نشست صمیمانه با فرهنگیان شهر دامغان و منطقه امیرآباد و بررسی مشکلات طرح تحول بنیادین نظام آموزشی کشور و نظام 6-3-3 به شهرستان دامغان سفر داشت.