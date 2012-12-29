به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رینگنت، این دوازدهمین سالی است که انجمن تالکین چنین برنامهای برپا میکند. در این اعلامیه آمده که در این برنامهها درباره کتاب «هابیت» که با اکران فیلمی از آن دوباره مورد توجه قرار گرفته، بحث و گفتگو میشود.
طرفداران تالکین در برزیل، آمریکا، کانادا، اسپانیا، استرالیا، ژاپن، ایتالیا و هلند اعلام کرده اند این برنامه را برگزار میکنند تا تولد جی آر آر. تالکین، نویسنده بریتانیایی را جشن بگیرند و به این وسیله از او تجلیل کنند. در بریتانیا این برنامه در شهرهای مختلف اجرا میشود که برایتون، لندن، آکسفورد، بریتسول، میلتون کینیس و یورک را دربرمیگیرد.
امسال تالکین 121 ساله میشود و انجمن تالکین از طرفداران او خواسته است تا با روخوانی کتاب «هابیت» که سال 1937 منتشر شد، این جشن را برگزار کنند. این انجمن از طرفداران این نویسنده خواسته است تا در پستهای شبکههای اجتماعی نیز به گفتگو درباره این اثر بپردازند.
انجمن تالکین با موفقیت «ارباب حلقهها» برگزاری تولد تالکین را آغاز کرد. این انجمن از سال 1969 تاسیس شده تا یادآور زندگی و آثار این نویسنده باشد. تالکین سوم ژانویه 1892 در آفریقای جنوبی به دنیا آمد و دوم سپتامبر 1973 در آکسفورد درگذشت. او در آثارش دنیا و تاریخ جدیدی خلق کرده است.
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