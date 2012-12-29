رسیدگی به امور قرآنی نخستین اولویت فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرابی در نخستین نشست با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: انتخاب مدیر کل از جمع کارکنان نشان از موفقیت این اداره کل در همه عرصه هاست و این انتخاب مهر تاییدی بر زحمات مجموعه همکاران در دوره گذشته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان این که کار بدون نقص وجود ندارد افزود: عملکرد ما دو بال فعالیتهای فرهنگی و هنری است که در این بال موقعیت ما خیلی ممتاز است و انکار هم نمی شود کرد.

سرابی گفت: فعالیتهای فرهنگی و هنری در این ده سال نهادینه شده است و برگزاری هشت هزار فعالیت فرهنگی و هنری نشان می دهد گوی سبقت را در این حوزه ربوده ایم در اکثر شاخصهای فرهنگی و هنری ممتاز هستیم در حوزه کانونهای آگهی و تبلیغات، در حوزه تعداد مطبوعات، در حوزه تئاتر، نشر و ... خراسان رضوی یا اول است یا دوم ، لازمه این استان با این فرهنگ نیز همین است که در همه عرصه ها پیشتاز باشد.

وی با بیان این که توجه به امور پرسنلی و تکریم کارکنان جزو اولویتهای کاری من است اظهار کرد: تکریم کارکنان گام اول تکریم ارباب رجوع است بخش جدی از وقتم را صرف امور پرسنلی خواهم کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی هدایت و نظارت را بال دیگر وظایف ارشاد دانست و گفت: باید در حوزه هدایت و نظارت جدیتر ورود پیدا کنیم و جایگاه خودمان را در این عرصه ها ارتقا ببخشیم.

سرابی از کارکنان ارشاد خواست در همه عرصه ها حضور خلاقانه داشته باشند و در ادامه گفت: باید حوزه های مختلف دارای برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشند.

وی افزود: نباید از هیچ ظرفیتی در خراسان عبور کنیم باید از نظرات کلیه اصحاب فرهنگ و هنر استفاده کنیم.