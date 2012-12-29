نمی گذاریم هیچ تیمی مانع قهرمانی صبای قم شود

محسن حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، شرایط بازیکنان تیمش برای مصاف هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال برابر راه ساری را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: این هفتمین بازی خارج از خانه ما است و می خواهیم با دست پر به قم باز گردیم.



وی ادامه داد: فیلم آخرین بازی راه ساری در دیدار هفته چهاردهم با گیتی پسند اصفهان را به دقت آنالیز کرده ایم، راه ساری همواره از تیم های خوب لیگ برتر فوتسال بوده اما این بار اجازه نمی دهیم آنها در خانه خود از صبای قم امتیاز بگیرند.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم بیان داشت: در دوره های مختلف لیگ برتر فوتسال بارها سابقه بازی کردن در سالن رسول حسینی ساری برابر تیم راه ساری را دارم و بازیکنان ما نیز در فصول مختلف در این سالن برابر حریف قرار گرفته اند بنابراین هم با تجربه هستیم و هم با انگیزه بالا می خواهیم این بازی را ببریم.



وی اظهار کرد: تیم فوتسال صبای قم برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول رده‌بندی مسابقات لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، به کسب سه امتیاز این دیدار حساس نیاز دارد تا بازیکنان با روحیه مناسب‌تری در ادامه بازی‌ها به مصاف حریفان بروند.



حسن زاده در مورد برد هفته گذشته تیم صبای قم در مصاف با تیم شهرداری تبریز، تاکید کرد: با توجه به اینکه در خانه بازی می‌کردیم و تیم شهرداری تبریز تیم رده نهم جدول بود و حریف نسبتا قدری به شمار می‌رفت، در مجموع بازی خوبی ارائه کردیم و به خوبی توانستیم از موقعیت‌های خوب گلزنی خود به خوبی بهره‌برداری کنیم زیرا دقت بازیکنان ما در مقابل دروازه تیم حریف در کسب این نتیجه تاثیرگذار بود.



وی عنوان کرد: بازیکنان ما در طول هفته جاری زیر نظر کادر فنی تیم، تمرینات خوب و منظمی برگزار کرده‌اند و با مرور تاکتیک‌هایی که برای این بازی در نظر گرفته ایم، از هر نظر برای مسابقه امشب با راه ساری در هفته پانزدهم مسابقات لیگ دسته برتر فوتسال از شرایط خوبی برخوردارند.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم عنوان کرد: در ادامه این فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور کار بسیار سختی در پیش داریم‌ زیرا در پنج بازی خارج از خانه حساس با حریفان بازی داریم و با توجه به اینکه گیتی پسند سایه به سایه ما در جدول حرکت می کند، بازیکنان صبای قم باید بازی‌های به مراتب بهتری نسبت به گذشته از خود نمایش دهند.



مصاف تیم‌های فوتسال صبای قم و راه ساری از هفته دوم از دور برگشت مسابقات این دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امشب در سالن سیدرسول حسینی ساری برگزار می‌شود.