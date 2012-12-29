بازگشت علی رفیعی به صحنه تئاتر/ تمدید اجرای نمایش"درخت بلوط"

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رفیعی در پی عقد قرارداد اجرای نمایش "یرما" که عصر پنجشبه 7 دی ماه با رئیس تماشاخانه ایرانشهر بسته شد، خاطرنشان کرد: آقای سرسنگی از ابتدا نسبت به من لطف داشتند و با توجه به مشکلاتی که در گذشته برای اجرای این نمایش پیش آمده بود از من دعوت کردند تا نمایش"یرما" در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برود و پس از گفتگو میان من و مسئولان خانه هنرمندان ایران و مجموعه تماشاخانه ایرانشهر قرار شد برای اجرای نمایش "یرما" در خرداد و تیر سال آینده، از تمام امکانات این مجموعه استفاده کنیم.

این کارگردان با سابقه با اشاره به رایزنی های چند ماهه اجرای این نمایش یادآور شد: مسئولان تماشاخانه ایرانشهر با توجه به برنامه اجرای گروه‌های دیگر، توانستند با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم، برنامه خوبی را برای به سرانجام رساندن نمایش "یرما" تدوین کنند تا ما بتوانیم با طیب خاطر از تمامی امکانات تماشاخانه ایرانشهر برای اجرای این اثر استفاده کنیم.

کارگردان نمایش"شکار روباه" افزود: ما قرار است از تمام امکانات سالن و یاری مسئولان این مجموعه برخوردار باشیم تا سرانجام قفل اجرای نمایش "یرما" برای روی صحنه رفتن باز شود.

نمایش "یرما"به کارگردانی دکتر علی رفیعی اجراهای خود را از خردادماه 1392 در تالار استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایرانشهر آغاز می کند.

اجرای نمایش "درخت بلوط" تمدید شد

نمایش"درخت بلوط" کاری از گروه تئاتر "نقشینه" که کار خود را از 8 آذرماه در سالن شماره یک مجموعه تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بود با توجه به استقبال مخاطبان اجرهای خود را تا 29 دی ماه سال جاری تمدید کرد.

نمایش "درخت بلوط" نوشته تیم کرواچ است که هر شب در اجراهای خود علاوه بر بازی رضا مولایی از حضور یکی از بازیگران مطرح تئاتر، سینما و تلویزیون بهره می برد و از یکشنبه تا جمعه مورخ 10 تا 15 دیماه سال جاری به ترتیب با حضور هنرمندانی چون علی صالحی، سعید چنگیزیان، مهدی سلطانی، رامبد جوان و حمیدرضا آذرنگ روی صحنه می رود.

این خبر می افزاید؛ تا کنون هنرمندانی همچون امین تارخ، کامبیز دیرباز، سروش صحت، علی سرابی، امیر دلاوری، برزو ارجمند، مهدی پاکدل، امیر آقایی، مهرداد ضیائیان، حمیدرضا پگاه، کیهان ملکی، میرطاهر مظلومی، رضا حداد، کوروش سلیمانی، مسعود کرامتی، شهرام حقیقت دوست، هومن سیدی، رضا مولایی، اشکان خطیبی، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، رامین سیاردشتی، امیر آقایی، نادر فلاح، خسرو شهراز و ... به ایفای نقش پرداخته اند.

مجموعه تماشاخانه ایرانشهر اجرایی نخواهد داشت

تالارهای نمایشی مجموعه تماشاخانه ایرانشهر، روز چهارشنبه 13 دیماه سال جاری مصادف با شب اربعین حسینی اجرایی نخواهد داشت. سالن های استاد سمندریان و شماره یک تماشاخانه ایرانشهر که هم اکنون با دو نمایش "درخت بلوط" کاری از گروه تئاتر نقشینه از ساعت 18 و30 دقیقه و "هملت" به کارگردانی رضا گوران از ساعت 19 میزبان علاقمندان به هنرهای نمایشی است، در روز چهارشنبه مورخ 13 دیماه سال جاری هیچگونه اجرایی نخواهند داشت.

نمایش"هملت" با بازی آتیلا پسیانی، صابر ابر، بهناز جعفری، ستاره پسیانی و داریوش موفق روایتی امروزی از تراژدی هملت نوشته ویلیام شکسپیر است که از سوی محمد چرمشیر بازنویسی شده است.

علاقمندان برای رزرو و یا پیش خرید بلیط های نمایش های یاد شده می توانند به سایت مجموعه تماشاخانه ایرانشهر به نشانی www.tamashakhneh.ir مراجعه کنند.