90 درصد مراجعات مردم به نمایندگان گلستان برای اشتغال است

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اشتغال از جمله دغدغه های مهم مردم و نمایندگان استان در مجلس است و نیاز به توجه ویژه دارد.

وی از جلسه با مدیرعامل بانک توسعه تعاون و کارگروه اشتغال استان خبر داد و گفت: سرمایه گذاری در قالب تعاونیها و بنگاههای زودبازده از جمله برنامه هاست.

وی همچنین به جلسه نمایندگان استان های شمالی با وزارت شمالی دولت اشاره کرد و گفت: هدف این بود که چطور می توانیم از پتانسیلی که در دولت داریم و نیروهایی که در بدنه دولت داریم برای پیشرفت و توسعه شمال کشور استفاده کنیم.

رجبی گفت: در این جلسه تصویب شد که دبیرخانه ای در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شود تا تمام مصوبات جلسات ماهانه را پیگیر باشد و در هر جلسه ای یک محور و هدف تعیین شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: اولین جلسه در زمینه گردشگری بود و معاون وزیر اقتصاد، سرمایه گذاری برای گلستان معرفی کردند و تاکنون نشست هایی با این سرمایه گذار برگزار شده است.

وی اظهار داشت: حدود پنج میلیارد تومان سرمایه اولیه این سرمایه گذار است که امیدواریم جذب شود.

رجبی یادآورشد: همچنین در خصوص راه آهن نیز خواستیم تا اعتبارات مورد نظر گرفته شود و قرار شد در جلسات هم اندیشی شود.

وی به طرح سئوال از وزیر نیرو درباره تاخیر در سد چایلی مراوه تپه و برخورداری پایین مردم شرق استان از آب آشامیدنی اشاره کرد و گفت: همچنین در زمینه تجهیز برق در شرق استان حتی یک جرثقیل برای جابجایی تیر برق نداریم.

رجبی گفت: قرار شد که تا یکماه آینده با قرارگاه خاتم در زمینه سد چایلی قرارداد منعقد شود و دو ماه فرصت داده شد تا وزارتخانه در زمینه آبرسانی به روستاهای منطقه اقدام جدی به عمل آورد.