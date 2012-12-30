زمان آغاز همکاری با "ربادنگو" مشخص نیست/ نحوه همکاری با مدیر ایتالیایی

محمود افشاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به دلیل تعطیلات سال نو میلادی انجام برنامه‌ریزی برای مشخص شدن زمان سفر "پیه رو ربادنگو" تا حدی مشکل شده است، گفت: به همین دلیل مشخص نیست که وی چه زمانی به کشورمان سفر خواهد کرد تا همکاری رسمی خود با فدراسیون والیبال را آغاز کند.

وی با اشاره به اینکه خولیو ولاسکو 19 دی ماه به منظور نهایی کردن و امضای قرارداد جدیدش به ایران سفر می‌کند، خاطرنشان کرد: در نظر داریم همزمان با سفر ولاسکو شرایط را برای حضور ربادنگو در ایران فراهم کنیم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

دبیر فدراسیون والیبال با یادآوری اینکه حضور گسترده در عرصه جهانی و داشتن تجربه لازم برای برگزاری رویدادهای مهمی مانند لیگ جهانی باعث شد تا با ربادنگو به عنوان مشاور بین‌الملل دعوت به همکاری کنیم، تصریح کرد: البته قرار نیست فدراسیون والیبال قراردادی با این مدیر ایتالیایی امضا کند. همکاری با او به صورت پروژه‌ای انجام می‌شود به این صورت که هرگاه رویداد مهمی در پیش داشتیم از او و تجربیاتش برای حضور در آن رویداد یا برگزاری آن استفاده خواهیم کرد.

افشاردوست ادامه داد: ایران هفته آخر خردادماه نخستین میزبانی خود در لیگ جهانی را تجربه خواهد کرد. به همین منظور ربادنگو در اولین سفرش به ایران بازدیدی از امکانات‌مان برای برگزاری این رویداد خواهد داشت. فکر نمی‌کنم سالن دوازده هزار نفری آزادی مشکلی برای برگزاری مسابقات لیگ جهانی داشته باشد اما در هر صورت با نظر وی امکانات لازم را فراهم می‌کنیم.

وی همچنین در مورد سفر ولاسکو به ایران گفت: سرمربی تیم ملی حضوری یکی دو هفته‌ای در ایران خواهد داشت. ولاسکو پس از نهایی کردن قراردادش ایران را ترک می‌کند و مجددا برای مرحله پلی‌آف مسابقات لیگ برتر و ارزیابی عملکرد بازیکنان در این مرحله وارد ایران می‌شود.

دبیر فدراسیون والیبال به هفته گذشته مسابقات لیگ برتر که با آرامش و به دور از تنش برگزار شد، اشاره کرد و اظهار داشت: اینکه بازی‌ها حاشیه نداشت و شرمنده مردم نشدیم، جای خوشحالی دارد. البته فکر می‎کنم آرام آرام به سمتی خواهیم رفت که شاهد کمتر تنشی در لیگ برتر باشیم.

محمود افشاردوست در پایان تاکید کرد: رقابت نزدیک میان تیم‎ها و هیجانات تماشاگران از عواملی است که باعث ایجاد حاشیه در دیدارهای لیگ برتر می‌شود و البته خود کنترلی بازیکنان و ضعف آنها در این زمینه؛ بازیکنان باید یاد بگیرند که در مواقع حساس و تعیین کننده خود و احساسات‌شان را کنترل کنند تا حداقل در ایجاد درگیری‌ها و حاشیه‌ها نقشی نداشته باشند.