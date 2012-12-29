حضور مردم در نهم دی موجب رسوایی منافقین داخلی و مشرکین خارجی شد

حجت الاسلام حسن غفاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رخ داد نهم دیماه و مقایسه آن با برخی از حوادث صدر اسلام گفت: در تاریخ صدر اسلام سه گروه بودند که بعد از پیامبر حداقل ادعای پشتیبانی از اسلام ناب را داشتند.



وی با اشاره به اینکه یکی از این افراد خود امام حسین (ع) بود بیان کرد: ایشان هم در سخن و هم در عمل ادعای پشتیبانی از دین اسلام را داشتند و دیدیم که چگونه جان خود و خانواده و یاران را در این راه اهدا کردند.



عضو هیئت علمی موسسه امام رضا (ع) ادامه داد: گروه دیگری بودند که ادعای طرفداری از اسلام و مخالفت با بنی امیه را داشتند اما اهل هزینه دادن در این راه نبودند که از این گروه می توان افرادی همچون عبدالله بن زبیر و ابن عمر بن عاص را نام برد که بدون هزینه می خواستند به حکومت برسند.



وی ادامه داد: گروه سوم مانند گروه دوم دنیا طلب نبودند اما به دلیل بی بصیرتی که داشتند با وجود تکریمی که از امام حسین (ع) میکردند اما خود را در راه دین قرار نمی دادند که از این گروه نیز می توان افرادی همچون حنظلة غسیل الملائکة و سلیمان بن صرد الخزاعی را نام برد.



غفاری افزود: همین بی بصیرتی باعث شد که پسر حنظله به همراه جمعی از سران مدینه برای نصیحت یزید به شام بروند اما وقتی با بی بند و باری اخلاقی یزید موجه شدند به مدینه بازگشتند و نماینده یزید را از مدینه بیرون کردند و با قیام بر علیه او باعث بوجود آمدن حادثه هره شدند که یکی از فجیع ترین حادثه ها در طول تاریخ از نظر اخلاقی و قتل بود.



وی ادامه داد: سلیمان بن صرد الخزاعی نیز در کوفه جزء توابین شدند و حادثه مبارزه توابین با بنی امیه را راه انداختند که نهایت به کشته شدن سه هزار نفر شد که همه اینها بعد از واقعه کربلا رخ داد و به عبارتی نوش دارو بعد از مرگ سهراب بود.



حضور به موقع مردم در نهم دیماه



عضو هیئت علمی موسسه امام رضا (ع) با اشاره به حادثه نهم دیماه سال 1388 عنوان کرد: اما افرادی که حادثه نهم دیماه سال 1388 بوجود آوردند نه مثل زبیر بودند نه پسر حنظله و نه سلیمان و برخلاف این افراد کسانیکه نهم دیماه را ایجاد کردند به موقع وارد صحنه شدند.



وی ادامه داد: مردم در این روز با حضور به موقع در صحنه موجب شدند تا کوفیان بی وفای داخلی که عبارتند از سرخورده های انقلاب و امویان خارجی که عبارت بودند از آمریکا و اسرائیل نتوانند نیات پلید خود را اجرا کنند.



غفاری فرد ادامه داد: حوادثی که در عاشورای سال 1388 رخ داد نشان داد که افرادی که حوادث این روز را بوجود آوردند نزاع اصلی آنها با عاشورا است و انتخابات تنها یک بهانه بود.



وی ادامه داد: حضور همراه با بصیرت مردم در راهپیمایی نهم دیماه موجب رسوایی منافقین داخل و مشرکین خارجی شد.