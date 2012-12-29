9 دی نشانه اعتماد مردم به جمهوری اسلامی

حجت الاسلام مهدی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 9دی حماسه حضورمردم برای پاسخ کوبنده به بی بصیرتانی بود که به هتاکی به روزعاشورا اباعبدالله الحسین(ع) چهره باطن خود را نمایان کرده بودند.

رئیس حوزه علمیه شهرستان اردستان ادامه داد:این روز بزرگ، حماسه حضور مردان و زنانی بود که خود را وفادار به نظام انقلاب اسلامی ایران و آرمان های مقام معظم رهبری می دانستند.

9 دی امتحان بزرگ درس های عاشورا برای ولایتمداران بود

وی یادآور شد: حماسه 9 دی تجدید پیمانی بود با مقام معظم رهبری و در واقع این حماسه باشکوه، امتحان بزرگ درس های عاشورا برای ولایتمداران واقعی بود.

رنجبر در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "اگر بخواهید این حماسه را در یک جمله خلاصه کنید چه می گویید" اظهار داشت: 9دی، نشانه اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبرمعظم انقلاب است و در واقع این روز نمادی از بصیرت، حضور مجاهدانه، دشمن شناسانه و ولایت مدارانه مردم ایران بود.

9 دی اعتراض مردم به خواص بی بصیرت بود

رئیس حوزه علمیه شهرستان اردستان در ادامه سخنان خود گفت: حماسه 9دی،اعتراض میلیونی مردم به خواص بی بصیرت جامعه بود، آنهایی که آب در آسیاب دشمن می ریختند و در واقع باید از این حماسه درس بصیرت و بیداری بگیریم و از طرف دیگر همه حال گوش به فرمان ولی فقیه باشیم.

رنجبر در ادامه یادآور شد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی می خواستند تا با به وجود آمدن اختلافات داخلی در داخل کشور و به بهانه تقلب در انتخابات انقلاب مخملی را در ایران انجام دهند و به خیال خام خود نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند غافل ازا ینکه مردم شهید پرور و ولایتمدار و با بصیرت ایران هرگز این اجازه را به آنها نخواهند داد و9دی ماه سیلی محکمی بود بر گوش ابر قدرت های جهانی و کسانی که در داخل کشور دل به وعده های پوچ آنها بسته بودند.

علت اصلی دشمنی استکبار جهانی با ایران پایبندی ما به اسلام است

رئیس حوزه علمیه شهرستان اردستان در بخش پایانی سخنان خود بیان داشت: علت اصلی دشمنی استکبارجهانی با ایران پایبندی نظام مابه اسلام ناب محمدی است.

رنجبر گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات می خواستند ریشه اسلام و باورهای اعتقادی مردم ایران را از بین ببرند که حماسه9 دی و حضور خودجوش و پرشورمردم در صحنه نقشه های آنها را نقش بر آب کرد.