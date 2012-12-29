نمایشگاه کتاب بهترین فرصت برای معرفی الگوهای کامل به فرزندان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبادی زاده صبح شنبه در نشست تخصصی برگزار شده در بخش جنبی دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب در هرمزگان افزود: در پرورش کودکان ارائه الگوی رفتاری مهم تر از نصیحت های گفتاری است و خوشبختانه متون دینی و کتب اسلامی منبع بسیار خوبی برای ارائه الگوهای عملی و رفتاری است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: به عنوان مثال حضرت یوسف (ع)بهترین الگوی جوانان در حفظ عفت و پاکدامنی است و حضرت موسی (ع ) نیز که داستان مبارزه ایشان با فرعون در قرآن کریم آمده به عنوان الگوی مبارزه با استکبار می تواند به اقشار مختلف جامعه معرفی شود.

حجت الاسلام عبادی زاده اضافه کرد: چنانچه والدین در معرفی الگو کوتاهی و غفلت کنند متأسفانه الگوهای کاذبی که در جامعه حضور دارند جای خود را به الگوهای اصیل و صادق خواهند داد.

وی با اشاره به برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان و عرضه 68هزار عنوان کتاب در 450 غرفه این رویداد فرهنگی اظهار داشت: کتاب های دینی و تاریخی که مورد تأیید بوده ودر این نمایشگاه عرضه شده اند می توانند زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با پیشینه و شخصیت های فرهنگی را فراهم کرده و بنیان های فکری آنان را تقویت کند.

دهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان با حضور 750 ناشر کشور از چهارم دی ماه در بندرعباس آغاز شده و تا دهم دی ماه ادامه خواهد داشت.