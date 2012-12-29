طرح تولید ملی ماسک CPR و اسپری سرد ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی از ارایه طرح های تولید ملی ماسک CPR و اسپری سرد برای نخستین بار در کشور توسط گروه تحقیقات این هیئت خبر داد.

رضا گلدوزیان اظهار کرد: گروه تحقیقات هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی برای اولین بار در کشور طرح های تولید ملی ماسک CPR و اسپری سرد را جهت انجام مراحل اجرا به فدراسیون پزشکی ورزشی کشور ارائه کرد.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی با بیان انجام مراحل اولیه و ماکت سازی های تولید تردمیل زیرآب توسط گروه تحقیقات هیئت پزشکی ورزشی استان بیان کرد: مراحل ساخت نمونه اولیه این دستگاه با مشارکت کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی کشور در حال انجام است.

آزمون ارتقاء کمربند تکواندو کاران کشور در خراسان رضوی برگزار شد



آزمون ارتقاء کمربند تکواندو کاران کشور در رده مشکی دان 3 و 4 به میزبانی هیئت تکواندو خراسان رضوی برگزار شد.

دویست و دوازدهمین دوره آزمون ارتقاء کمربند تکواندو کاران کشور در رده مشکی دان 3 و 4، به میزبانی هیئت تکواندو خراسان رضوی دیروز در مشهد با شرکت 134 نفر داوطلب برگزار شد.

این آزمون زیر نظر فدراسیون تکواندو و با هماهنگی و همکاری هیئت تکواندو خراسان رضوی به مدت یکروز و با حضور تگواندوکارانی از استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اصفهان، تهران، البرز، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، ایلام، گلستان و هرمزگان در محل سالن ورزشی ثامن الائمه مشهد انجام شد.

درخواست تعویق بازی هندبال میعاد مهدی مقابل تیم برازجان بوشهر



سرمربی تیم هندبال میعاد مهدی اظهار کرد: با توجه به شرایط غیرقابل پیش بینی آب و هوا، خطرات موجود در جاده ها و امتحانات تعدادی از بازیکنان نگران مشکلات سفر به برازجان برای انجام بازی بعدی هستیم.

مهدی حاجی زاده که تیمش پنجشنبه 7 دی ماه در دیدار هفته دوم دور برگشت رقابت های لیگ دسته یک هندبال کشور در مشهد مقابل تیم نفت و گاز گچساران با نتیجه نزدیک 28 بر 26 شکست خورد افزود: از هم اکنون نگران سفر به بوشهر و دیدار با تیم هندبال برازجان در آخر هفته جاری هستیم.

سرمربی تیم هندبال میعاد مهدی با اشاره به فاصله طولانی تا بوشهر و غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت آب و هوایی در هفته جاری افزود: با توجه به اینکه تنها وسیله ممکن برای انتقال تیم ما به مسابقات اتوبوس است باید از روز سه شنبه حرکت کنیم و با توجه به امتحانات تعدادی از بازیکنان در این ایام سفر ما به بوشهر دچار مشکل خواهد شد.

حاجی زاده گفت: با توجه به مشکلات پیش رو، امروز به طورکتبی از فدارسیون درخواست تعویق این بازی را خواهیم کرد.