به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای بهمن ماه سالجاری سهمیه بنزین برخی از خودروهای لوکس نو و با توان 1800 سی.سی به بالا می سوزد و این دسته از خودروها برای مصرف بنزین صرفا می توانند این فرآورده نفتی را با قیمت آزاد 700 تومانی در جایگاه‌ها خریداری کنند.

شهرام رضائی امروز در گفتگو با مهر با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر حذف سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای خودروهای نو با توان موتور بیش از 1800 سی.سی، گفت: با وجود حذف سهمیه بنزین این دسته از خودروها اما کارت هوشمند سوخت آنها نمی سوزد.

معاون فنی سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه از ابتدای بهمن ماه سالجاری فقط سهمیه بنزین آزاد با قیمت 700 تومانی به کارت‌های هوشمند سوخت این دسته از خودروها واریز می شود، تصریح کرد: یکی از اهداف راه اندازی سامانه هوشمند سوخت، سوخت گیری تمامی خودروها با کارت در سطح مجاری عرضه است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بر این اساس برنامه‌ای برای حذف کارت هوشمند سوخت خودروهای بالای 1800 سی.سی نداریم، اظهار داشت: این دسته از خودروها می توانند با کارت هوشمند سوخت شخصی اقدام به خرید بنزین با نرخ آزاد در جایگاه‌ها کنند.

به گفته معاون فنی سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تمامی خودروهای وارداتی و حتی لوکس هم کارت هوشمند سوخت صادر خواهد شد.

رضائی در پایان صاحبان خودروهای لوکس برای خرید بنزین آزاد از کارت جایگاه داران هم استفاده کنند، تاکید کرد: اما اگر به هر دلیلی جایگاه شلوغ باشد به جای کارت سوخت جایگاه‌داران می‌توانند از کارت هوشمند شخصی برای خرید بنزین استفاده کنند.

در همین حال ناصر سجادی قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر با بیان اینکه حتی خودروهای لوکس که شامل خودروهای خارجی با حجم موتور بیش از 1300 سی.سی خارجی و بیش از 2000 سی.سی داخلی می شود و بنزین سهمیه‌ای به آنها تعلق نمی گیرد، گفته بود: این دسته خودروها می توانند بنزین 700 تومانی را با کارتهای خودشان خریداری کنند.

به گزارش مهر، ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین کشور به بیش از 64 میلیون لیتر در روز افزایش یافته به طوری‌که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشدی بیش از پنج درصدی برخوردار شده است.

افزایش غیر منتظره مصرف بنزین در سالجاری موجب شده است که دولت سیاست‌های جدیدی را به‌منظور کاهش و مدیریت مصرف این فرآورده نفتی در دستور کار قرار دهد و از این رو از ابتدای مهر ماه سالجاری سهمیه بنزین خودروهای آزاد از 500 به 300 لیتر در ماه کاهش یافت.



پیش از آن هم در خرداد ماه سالجاری طرح تبدیل سهمیه های بنزین 100 به 400 تومان اجرا شد که با اجرای این پروژه عملا بنزین در آستانه تابستان سالجاری به صورت 2 نرخی به خودروها عرضه شد.



در آخرین تصمیم گیری‌های جدید بنزینی دولت هم پس از اولتیماتوم به موتورسیکلت‌های فاقد پلاک ملی، قرار است از ابتدای بهمن ماه سالجاری سهمیه بنزین خودروهای جدید و صفر کیلومتر داخلی که حجم موتور آنها بالای 1800 سی سی دارند به طور کامل حذف شود.



نکته قابل توجه حذف سهمیه بنزین این دسته خودروها آن است که متوسط مصرف این خودروها در مقایسه با برخی از خودروهای پرمصرف داخلی انواع پژو پارس، 405، 206 صندوق دار و بدون صندوق، پراید، مگان دنده‌ای، تندر 90 و انواع سمند بسیار کمتر بوده است.