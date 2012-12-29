وزیر سابق اقتصاد یونان از کار برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، حزب پاسوک ( سوسیالیست یونان ) "جرج پاپاکونستانتینوس" را به دلیل آنکه تلاش کرده بود تا نام آن دسته از خویشاوندان خود را که در بانک های سوئیس حساب دارند از لیست مالیات دهندگان یونانی حذف کند، اخراج کرد.

لیستی که پاپاکونستانتینوس آنها از لیست مالیات دهندگان حذف کند، از سوی مقامات یونانی مورد تحقیق قرار گرفته است.

این لیست از بانک سوئیسی اچ.اس.بی.سی. بدست آمده و در اختیار "کریستین لاگارد" وزیر سابق اقتصاد فرانسه و رئیس فعلی صندوق بین المللی قرار گرفته است.