ارسال بیش از 2 هزار واحد گلبول قرمز به مراکز درمانی قم در آذرماه

علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت پخش فراورده های خونی در مراکز استان افزود: طی ماه گذشته تعداد 2 هزار و 120 واحد گلبول قرمز به مراکز درمانی قم ارسال شد.

وی ادامه داد: در این ماه همچنین تعداد 75 واحد گلبول قرمز شکسته شده، یک هزار و 57 واحد پلاکت، یک هزار و 216 واحد پلاسما و 135 واحد کرایو در اختیار مراکز درمانی استان قرار گرفت.

مدیر انتقال خون قم در خصوص فراورده های خونی ارسال شده به مراکز سایر استان ها ابراز داشت: تعداد 810 واحد گلبول قرمز متراکم و 71 واحد پلاکت نیز به مراکز درمانی سایر استان ها ارسال شد.

الهی اضافه کرد: آمار خون دهندگان در این ماه پنج درصد رشد نشان می دهد.

وی اظهار داشت: در این ماه تعداد چهار هزار و 803 نفر به پایگاه های انتقال خون مراجعه و تعداد یک هزار و 33 نفر مردود و تعداد سه هزار و 770 نفر موفق به خون دهی شدند.

مدیر انتقال خون قم عنوان داشت: از تعداد خون دهندگان 969 نفر بار اولی، یک هزار و 971 نفر مستمر و 830 نفر با سابقه بوده اند.

الهی با اشاره به جنسیت خون دهندگان بیان داشت: بر این اساس تعداد سه هزار و 610 نفر مرد و 160 نفر زن بوده اند.