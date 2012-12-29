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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

الهی به مهر خبر داد:

ارسال بیش از 2 هزار واحد گلبول قرمز به مراکز درمانی قم در آذرماه

ارسال بیش از 2 هزار واحد گلبول قرمز به مراکز درمانی قم در آذرماه

مدیر انتقال خون قم گفت: طی آذرماه سال جاری تعداد 2 هزار و 120 واحد گلبول قرمز به مراکز درمانی قم در آذرماه ارسال شد.

علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت پخش فراورده های خونی در مراکز استان افزود: طی ماه گذشته تعداد 2 هزار و 120 واحد گلبول قرمز به مراکز درمانی قم ارسال شد.

 وی ادامه داد: در این ماه همچنین تعداد 75 واحد گلبول قرمز شکسته شده، یک هزار و 57 واحد پلاکت، یک هزار و 216 واحد پلاسما و 135 واحد کرایو در اختیار مراکز درمانی استان قرار گرفت.
 
مدیر انتقال خون قم در خصوص فراورده های خونی ارسال شده به مراکز سایر استان ها ابراز داشت: تعداد 810 واحد گلبول قرمز متراکم و 71 واحد پلاکت نیز به مراکز درمانی سایر استان ها ارسال شد.
 
الهی اضافه کرد: آمار خون دهندگان در این ماه پنج درصد رشد نشان می دهد.
 
وی اظهار داشت: در این ماه تعداد چهار هزار و 803 نفر به پایگاه های انتقال خون مراجعه و تعداد یک هزار و 33 نفر مردود و تعداد سه هزار و 770 نفر  موفق به خون دهی شدند.
 
مدیر انتقال خون قم عنوان داشت: از تعداد خون دهندگان 969 نفر بار اولی، یک هزار و 971 نفر مستمر و 830 نفر با سابقه بوده اند.
 
الهی با اشاره به جنسیت خون دهندگان بیان داشت: بر این اساس تعداد سه هزار و 610 نفر مرد و 160 نفر زن بوده اند.
کد مطلب 1778277

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