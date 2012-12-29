به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که براساس رمان لورا اسکوئیل نویسنده امریکای جنوبی اجرا می شود توسط ابراهیم پشتکوهی برای اجرا در صحنه بازنویسی شده و داستان در کلیت براساس رمان "مثل آب برای شکلات" است.

صحنه‌هایی ازاین اجرا، کاملا از ذهن جمعی و اتدهای خلاقانه گروه در طول تمرینات بیرون آمده است. این نمایش به سبک رئالیست جادویی و براساس تلفیق دو فرهنگ؛ جنوب ایران وآمریکای لاتین اجرا می شود و با مرکزیت قراردادن فضای آشپزخانه، این فضا به گونه‌ای طراحی شده که تمام حس‌های تماشاگر همچون حس بویایی و چشایی همراه با حس شنوایی و دیداری به کار گرفته شود.

گروه اجرایی برای تقویت حواس بویایی و چشایی تماشاگران، قبل از ورود به سالن، منوی غذایی را به آنان ارائه می دهد تا غذای مورد نظر خود را از این منو انتخاب کنند و درپایان اجرا، به هر کس غذای انتخابی اش را می‌دهند.

در اجرای جدید نمایش "مثل آب برای شکلات"، علاوه بر رویا نونهالی که به عنوان مهمان، بازیگر گروه تئاتر"تی توک" بندرعباس شده، محمد سایبانی، مریم نحوی،الهام اسکندری، ماندانا لیاقت، فاطمه جعفری، یاشارمحسنی، امیر علی سی سی پور، معصومه آقا بیگلو،علیرضا سرحدی بازی می کنند.

بهرنگ عباس پورآهنگساز این نمایش است و حسین اصیلی به عنوان خواننده در این نمایش حضور دارد. همچنین مسعود میرزایی طراح نور است.

"مثل آب برای شکلات" که پیش از این آبان ماه گذشته در سالن آفتاب بندرعباس اجرا شده، هم اکنون با تغییر بازیگر و با حضور رویا نونهالی تمرینات خود را برای اجرا در سی یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بندرعباس دنبال می‌کند.