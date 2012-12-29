  1. بین الملل
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

تاکید نخست وزیر ژاپن بر جدیت در پاکسازی نیروگاه فوکوشیما

تاکید نخست وزیر ژاپن بر جدیت در پاکسازی نیروگاه فوکوشیما

نخست وزیر ژاپن با هدف نشان دادن جدی بودن خود برای رفع بحران هسته ای و بازسازی کشور از نیروگاه فوکوشیما دایچی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، "شینزو آبه" امروز شنبه از نیروگاه فوکوشیما دایچی در شمال شرق این کشور که شاهد بدترین بحران هسته ای این کشور بود، بازدید کرد.

بازدید از نیروگاه فوگوشیما فورا پس از آغاز فعالیت کابینه در روز چهارشنبه صورت گرفت و هدف از آن نشان دادن این مسئله بود که دولت در بحث بازسازی ژاپن پس از بحران هسته ای جدی است.

روزنامه واشنگتن پست نیز ضمن درج خبر بازدید آبه، نوشت وی از شرکت "توکیو الکتریک پاور" که مدیریت نیروگاه را برعهده دارد خواست تا با جدیت در پاکسازی آنجا فعالیت نمایند.

یادآور می شود در پی زمین لرزه شدید و سونامی 11 مارس 2011 در شمال شرق ژاپن و خسارت به چهار رآکتور از شش رآکتور نیروگاه فوکوشیما، مقادیر زیادی مواد رادیو اکتیو در هوا، خاک و دریا منتشر شد.

کد مطلب 1778286

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه