شورای نگهبان مصوبه ادغام وزارتخانه ها را به مجلس بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه با خبرنگاران گفت:مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/9/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

1- عبارت "هرگونه اقدامی در راستای جابجایی" در ماده 53 اصلاحی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- عبارت "قانون مصوب مجلس" از این حیث که روشن نیست آیا منظور از آن، قوانین عام می باشد یا قوانین خاص است که بر اساس آن، موسسات و واحدهای مذکور تاسیس گردیده اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

از انجا که در صدر ماده از "سازمان ها" سخنی به میان نیامده است، منظور از عبارت "سازمان ها و واحدهای مذکور" در قسمت اخیر آن روشن نبوده و نیازمند اصلاح است.

تبصره 2 مذکور با توجه به نظریه تفسیری شماره 2091 مورخ 3/2/1360 این شورا واجد ایراد نمی باشد.

به گزارش مهر، نمایندگان پیش از این ماده 53 قانون برنامه پنجم را به این شرح اصلاح کرده بودند:



از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و هر گونه اقدامی در راستای جابه جایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون مصوب مجلس تاسیس گرده اند، متوقف می گردد .



شورای نگهبان به عباراتی در این اصلاحیه ایراد وارد کرد و تاکید کرد که عبارت "هر گونه اقدامی در راستای جابه جایی" دارای ابهام است از طرف دیگر شورای نگهبان تصریح کرده است که عبارت "قانون " مشخص نیست که منظور قانون خاص است یا قانون عام .



اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه 6 دی ماه با پیشنهاد حمید رضا فولادگر نماینده اصفهان این ایرادات را به این شکل اصلاح کردند :



از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال موسسات و سازمان ها و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون، تاسیس آنها تصریح گردیده ، متوقف می گردد .