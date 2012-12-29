به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور مونا بیکر، نایب رئیس انجمن بین‌المللی مطالعات بین فرهنگی و استاد مسلمان مصری مرکز بین‌المللی مطالعات ترجمه دانشگاه منچستر، با حضور در موسسه انتشارات علمی و فرهنگی، از نزدیک با این مجموعه آشنا شد.

در ابتدای این دیدار علی زارعی نجفدری، دبیر کل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان و مدیر عامل انتشارات علمی و فرهنگی ضمن خیر مقدم، به تشریح سابقه فعالیت 60 ساله انتشارات علمی و فرهنگی و چگونگی شکل گیری اتحادیه جهانی ناشران مسلمان پرداخت و گفت: فلسفه تشکیل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان آشنایی ناشران مسلمان در اقصی نقاط جهان با یکدیگر برای تعامل، هم‌افزایی و هم‌پوشانی فعالیت‌ها بوده است.

وی در ادامه افزود: اتحادیه به مسائل حرفه‌ای ناشران مسلمان می‌پردازد.

زارعی نجفدری گفت: نشر قرآن کریم و معارف قرآنی، حقوق مؤلفان، مترجمان و ناشران(کپی رایت)، نشر الکترونیک، نیاز سنجی فکری، فرهنگی و حرفه‌ای حوزه نشر در جهان اسلام، سیستم توزیع و اقتصاد نشر حوزه‌هایی هستند که مورد توجه اتحادیه قرار دارند.

دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان افزود: به زودی و پس از برگزاری نشست شورای اجرایی و تصویب آئین نامه‌های مربوطه عضوگیری فراگیر اتحادیه آغاز می‌شود.

در این دیدار پروفسور مونا بیکر، نایب رئیس انجمن بین المللی مطالعات بین فرهنگی، با اشاره به موفقیت اتحادیه جهانی ناشران مسلمان در برگزاری احلاس اول و دوم ناشران جهان اسلام در سطح جهانی افزود: با استفاده از تجارب این حرکت حرفه‌ای در حوزه جهانی نشر، می‌توانیم انجام کارهای مشترک بیشتری را در دستور کار قرار دهیم.

وی در ادامه گفت: باید از ظرفیت‌ها و امکانات موجود نهایت بهره‌برداری را در راستای تقویت مناسبات دوجانبه در سطح بین‌المللی بعمل آوریم.

گفتنی است پروفسور بیکر، زبان شناس و از فرهیختگان فرهنگی و مسلمان حامی انتفاضه مردم مسلمان فلسطین و فعال در جهت تحریم رژیم صهیونیستی در حوزه نشر و تألیف است.