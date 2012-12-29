به گزارش خبرگزاری مهر، سیدغلامرضا کاظمی‌ دینان، دبیرکل دومین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت با بیان این مطلب اظهار کرد: در این کنفرانس تلاش می‌شود تا موضوعاتی مطرح شود که کاربردی بوده و بتواند بر نقش اجرایی‌تر فعالان حوزه روابط‌عمومی صنایع بیافزاید. در واقع بیان کلیات، مطلوب نظر دبیرخانه کنفرانس نبوده و بر تخصصی و کاربردی بودن موضوعات تأکید می‌شود.

کاظمی دینان گفت: در همایش قبل تلاش شد تا کارکردها و نقش روابط‌عمومی‌ها در ارتقای تولید ملی بررسی و از دید کلان جایگاه روابط‌عمومی در تقویت تولید ملی تبیین شود که با تحقق مناسب این امر، از این پس کنفرانس‌های سالانه روابط‌عمومی و صنعت ارتقای مهارت‌ها و تخصصی‌تر شدن روابط‌عمومی‌های فعال در بخش صنعت را مدنظر قرار می‌دهد که بر همین اساس، موضوع دومین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت، «روابط‌عمومی، صنعت و توسعه بازار» تعیین شده است.

دبیرکل دومین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت با بیان اینکه یکی از نیازمندی‌های دائمی صنایع، توسعه بازار است، اظهار کرد: علی‌رغم آنکه همواره بین اساتید و کارشناسان روابط‌عمومی، بازاریابی و تبلیغات اختلاف نظر جدی در خصوص تعیین حوزه عملکرد و وظایف هر یک از این گروه‌ها برای توسعه بازار وجود دارد، اما به اتفاق همه بر این باورند که فعالیت‌های روابط‌عمومی‌ها تأثیر بسزایی در جذب مشتریان جدید، حفظ مشتریان قبلی و توسعه بازار دارد و ارتقای توانمندی‌های روابط‌عمومی در این حوزه بی‌تردید به رشد بنگاه و توسعه بازار منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: محورهای مقالات دومین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت به‌زودی از سوی کمیته علمی کنفرانس اعلام خواهد شد.

کاظمی دینان همچنین در خصوص برگزاری همزمان دومین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت با هشتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک گفت: طی هماهنگی‌های انجام شده میان دبیرخانه‌های دو همایش یاددشده، با توجه به اینکه هر دو موضوع کاملاً کاربردی بوده و جذابیت‌های خاصی را برای مخاطبان به همراه دارند، تصمیم گرفته شد این دو همایش و کنفرانس در دو روز متوالی در اردیبهشت‌ماه برگزار شوند تا امکان تمرکز بیشتری بر موضوعات کابردی روابط‌عمومی برای شرکت‌کنندگان فراهم آید.

وی ادامه داد: برخی از مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی از پراکندگی کنفرانس‌های روابط‌عمومی گلایه‌مندند که این گلایه‌ها در فعالان روابط‌عمومی در شهرستان‌ها که علاقه‌مند به حضور در چنین برنامه‌هایی هستند بیشتر است و طبیعتاً این پراکندگی هزینه‌های بیشتری نیز بر سازمان‌ها بابت هزینه‌های رفت‌وآمد تحمیل می‌کند.

وی تأکید کرد: البته دومین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت و هشتمین کنفرانس روابط‌عمومی الکترونیک با ساختار و ترکیب علمی مستقل و مجزا برگزار خواهند شد.