به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جلیل دارا با بیان این مطلب افزود: حماسه 9 دی نقطه عطف تاریخی در ایران پس از انقلاب اسلامی است. این حماسه هرچند به ظاهر در پاسخ به شرایط پیش آمده پس از انتخابات 88 بود اما در واقع بیعت مجدد مردم با انقلاب اسلامی و آرمان های امام راحل (ره) و ایستادگی برای پیروزی 22 بهمن ماه بود و همین امر موجب ماندگاری 9 دی شد.

وی ادامه داد: لزوم پاسداشت این حماسه، یک ضرورت انقلابی و اسلامی است از همین رو معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت برای سومین سال متوالی جشنواره ملی وبلاگ نویسی دانشجویی از حماسه تا حماسه ( با موضوع 9 دی و 22 بهمن ) را برگزار می‌کند.



دارا اضافه کرد: این جشنواره با محورهای مبارزه با لیبرالیسم، کار و سرمایه ایرانی، بیداری اسلامی، اقتصاد مقاومتی و در سه بخش وبلاگ نویسی، طراحی پوستر وطراحی پس زمینه برگزار می شود.

مدیر کل امورفرهنگی وزارت علوم ادامه داد: دانشجویان می توانند برای ثبت نام و شرکت در جشنواره به سایت iusfestivals.org مراجعه کنند و مهلت ارسال آثار از 9 دی ماه تا 22 بهمن ماه سال جاری خواهد بود.