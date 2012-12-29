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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۹

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اجرای 550 پروژه عمران شهری در تبریز

اجرای 550 پروژه عمران شهری در تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: شهردار تبریز از اجرای 550 طرح و پروژه بزرگ و کوچک عمرانی خدماتی در نقاط مختلف شهر تبریز از ابتدای سال جاری تاکنون توسط شهرداری‌های مناطق و سازمان‌های تابعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین پیش از ظهر شنبه در جمع معاونان و مدیران شهرداری تبریز با اعلام این مطلب اظهار داشت: در بودجه سال 91 شهرداری تبریز اجرای 611 پروژه عمرانی و خدماتی بزرگ و کوچک در سطح شهر تبریز پیش‌بینی شده بود که از ابتدای سال تاکنون مراحل اجرای 550 پروژه آغاز شده که بخش قابل توجهی از این طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده و مابقی برابر برنامه زمان‌بندی در حال اجرا هستند.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر عزم جدی مدیریت شهری بر تسریع روند اجرای طرح‌های عمران شهری افزود: با وجود مشکلات متعدد مالی و نیز مشکلات دیگر، شهرداری تبریز هیچ طرح و پروژه عمرانی خدماتی خود را متوقف نکرده و تمامی پروژه‌ها فعال هستند.

وی همچنین با اعلام این که تعدادی از این طرح‌ها و پروژه‌ها همزمان با دهه فجر امسال به مرحله بهره‌برداری خواهند رسید تصریح کرد: علاوه بر این شهرداری تبریز تلاش خواهد کرد بخش عمده‌ای از طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرای خود را که تعداد آن‌ها 120 پروژه بوده تا خردادماه سال 92 یعنی زمان خاتمه دوره خدمت و مأموریت شورای سوم تبریز به مرحله بهره‌برداری برساند.

شهردار تبریز در عین حال از تبریز به عنوان عمرانی‌ترین شهر ایران نام برد و یادآور شد: در حال حاضر تمامی پروژه‌های عمران شهری فعال بوده و مدیریت شهری تلاش می‌کند با تسریع روند طرح‌های در دست اجرا ، کم‌ترین پروژه نیمه تمام را برای شورای چهارم باقی گذارد.

کد مطلب 1778304

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