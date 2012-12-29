به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، در این جلسه همچنین باشگاه‌های لیگ برتر موظف شدند کسری مدارک و نواقص موجود در پرونده های ارسالی خود را تا تاریخ 10 دی ماه به سازمان لیگ برتر ارائه کنند.



مدیریت فدراسیون شنا در این جلسه بر اجرای مصوبات این نشست و رفع موانع موجود بر سر راه برگزاری مسابقات لیگ برتر واترپلو به عنوان قدیمی ترین لیگ ورزشی ایران تاکید کرد. برنامه هفته اول از دور برگشت مسابقات لیگ برتر واترپلو به این شرح است :



جمعه 15 دی :

* کوثر گیلان - فولاد ماهان سپاهان

* نفت و گاز گچساران - نفت امیدیه

* آزادی اهواز - شهبازی زنجان

تیم انقلاب فارس در این هفته با قرعه استراحت روبروست.



تیم فولاد ماهان سپاهان عنوان قهرمانی دور رفت مسابقات لیگ برتر واترپلو را به خود اختصاص داد.

6 شیرجه رو به اردوی تیم ملی دعوت شدند



به منظورآمادگی برای حضوردر بازی‌های آسیایی اینچوان کره جنوبی 6 شیرجه رو به اردوی تیم ملی دعوت شدند. با توجه به برنامه مصوب کمیته فنی شیرجه برای حضور موفق در بازی‎های آسیایی 2014 اینچوان کره جنوبی شش شیرجه‌رو به نخستین اردوی متمرکز تیم ملی دعوت شدند که تمرینات خود را از امروز شنبه درمحل استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران زیر نظر محمد رضا شکول وغلامرضا خیبری نژاد مربیان تیم ملی آغاز خواهند کرد.



اسامی مدعوین به شرح زیر است:

مجتبی ولی پور وعلی شکول از استان آذربایجان شرقی

شهباز شهنازی وحمید کریمی از استان تهران

مهدی آقا رضایی از استان البرز

شهنام نظر پور از استان کرمانشاه