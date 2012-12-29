آغاز فصل زاد آوری شاه میگو در ارس/ صید ممنوع شد

محمد شیر ولیلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرورش شاه میگوی دراز آب شیرین در دریاچه پشت سد ارس، افزود: با توجه به فرارسیدن فصل زاد آوری شاه میگو و به منظور ایجاد وحدت رویه دربهره برداری از ذخائر ارزشمند آبزیان انجام هر گونه فعالیتهای صید و صیادی از این منبع آبی ممنوع اعلام شد.

وی با بیان اینکه شاه میگوی دراز آب شیرین از محصولات غذایی گران قیمت رستورانهای مدرن اغلب کشورهای اروپایی بویژه آلمان و فرانسه است، ادامه داد: 5 شرکت بهره بردار در زمینه استحصال و صادرات شاه میگو فعال بوده و سالانه 270 تن به کشورهای اروپایی صادر و ارز آوری قابل توجهی دارد.

مدیرکل امور شیلات و آبزیان جهادکشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه پرورش شاه میگو در طول سال طی سه دوره زمانی و هر دوره به مدت دو ماهه انجام می شود، اظهار داشت: دریاچه پشت سد ارس را بزرگترین مرکز پرورش این گونه ارزشمند شیلاتی بوده و مصرف میگو به دلیل بالا بودن میزان اسیدهای چرب غیر اشباع امگا سه در پیشگیری و درمان آسم در دوران کودکی و در افرادی دارای مشکل افزایش کلسترول خون موثر است.

اجرای پایلوت پرورش 3 نوع ماهی خاویار

شیرولیلو با اشاره به رها سازی بچه ماهی در منبع آبی سد ارس برای حفظ و غنی سازی این منبع ارزشمند آبی، عنوان کرد: این بچه ماهی ها شامل انواع ماهیان گرمابی آمور، بیگ هد، فیتوفاک و کپور در اوزان متوسط 5 گرم بوده که در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید کاظمی پلدشت تولید و پرورش یافته اند.

این مسئول با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده امسال 2 هزار و 670 تن انواع ماهیان بومی و گرمابی در منابع آبی آذربایجان غربی تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می شود، ادامه داد: دریاچه سد ارس به عنوان بزرگترین منبع تامین مولد ماهی صوف در کشور بوده که هر ساله تعداد زیادی از این ماهی با ارزش به استانهای کشور صادر می شود.

شیرولیلو ار اجرای طرح پایلوت پرورش 3 گونه ماهی خاویار از نوع شیپ، اوزون برون و فیل ماهی در دو استخر مرکز پرورش شهید کاظمی پلدشت، گفت: بررسی وضعیت و شرایط نگهداری و انطباق و سازگاری این گونه ماهیان با اقلیم و آب و هوای آذربایجان غربی از اهداف اجرای این طرح است.

پرورش سالانه 10 میلیون قطعه بچه ماهی

مرکز تکثیر و پرورش شهید کاظمی پلدشت تنها مرکز تکثیر پرورش ماهیان گرمابی در شمالغرب کشور بوده که سالانه بطور میانگین 10میلیون قطعه بچه ماهی در آن پرورش و در منابع آذربایجان غربی به خصوص سدها رها می شوند، ماهیان تکثیر شده از گونه های کپور، آمور، فیتوفاک، سوف و بیگ هد بوده که از نیمه دوم سال جاری در منابع آبی استان رها می شوند.

آذربایجان غربی رتبه نخست در تولید آبزی در بین 17 استان غیر ساحلی کشور را دارد.