مخالفان روسی علیه قانون دیما یاکوفلف تظاهرات می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی روسیه، مخالفان و فعالان در روسیه در حال برنامه ریزی برای برگزاری تظاهراتی بمنظور لغو قانون ممنوعیت به فرزندی گرفته شدن کودکان روسی از سوی خانواده های آمریکایی هستند.

فعالان خواهان آن هستند تا این قانون که به تازگی از سوی رئیس جمهوری روسیه نیز امضا شده، لغو شود.

سرگئی اودالتسف رهبر جبهه گروه مخالف دست چپی در روسیه امروز شنبه گفت که گروهی از فعالان درخواستی را به مقام ها داده اند و طی این درخواست خواهان کسب اجازه برای برگزاری تظاهرات علیه کرملین در مرکز شهر مسکو در 13 ژانویه شده اند.

اودالتسف افزود: طی این تظاهرات 20 هزار نفر از ایستگاه قطار بلوروسکی به سوی دومای دولتی حرکت خواهند کرد و از مقام ها و قانونگذاران خواهند خواست تا این قانون ضد آمریکایی را لغو کند.

وی گفت: واضح است که این اقدام برای حمایت از آمریکا نیست بلکه تنها، اقدامی صرفا برای اعلام این نظر است که نمی‌توان درباره سرنوشت کودکان این گونه تصمیم گرفت.

قانون دیما یاکوفلف پس از آنکه از سوی مجلسین روسیه به تصویب رسید روز گذشته از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور امضا شد.

قانون "دیما یاکوفلف" از روز اول ژانویه اجرایی خواهد شد و صدها خانواده آمریکایی را که تلاش می‌کنند کودکان روسی را به فرزند خواندگی درآورند، با مشکل روبرو خواهد کرد.



این قانون در واکنش به قانونی بود که از سوی مجلس سنای آمریکا در 6 دسامبر سال 2012 تحت نام "قانون ماگنیتسکی" به تصویب رسید. طبق این قانون، دولت آمریکا برای شهروندان روسیه که حقوق بشر را نقض کرده اند، محدودیت های روادیدی اعمال می کند.