فلامینگوهایی که از دست می روند/ احیای دریاچه ارومیه نیازمند عزم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه ارومیه یک پارک طبیعی و اکوسیستم زیستی- جانوری منحصر به فرد با حداقل ۱۰۰جزیره کوچک و بزرگ است و کاهش بارندگی و خشکسالی های پیاپی طی سال های اخیر اکثر جزایر آن را به شوره زار تبدیل کرده و حیات انواع جانوران آبزی را نیز به خطر انداخته است.

به ادعای کارشناسان محیط زیست طی سال های اخیر به دلیل تشدید بحران دریاچه ارومیه از تخم گذاری پرندگان به ویژه فلامینگو در جزایر خبری نیست و از نظر آمار ۸۰ درصد جمعیت تخم گذار فلامینگوها در حال حاضر در جزایر ارومیه دیده نمی شوند.

انقراض بسیاری از آبزیان دریاچه ارومیه در طول 4 سال گذشته

بیوک رئیسی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به دلیل غلظت فوق اشباع و شوره زاره های دریاچه ارومیه، شرایط مناسبی برای تولید مثل آرتمیا فراهم نیست.

وی با تاکید بر اینکه آرتمیا مهم ترین حلقه غذایی اکوسیستم زیستی – جانوری است، افزود: با وجود کم شدن تولید آرتمیا، پرندگانی که غذای اصلی آن ها این نوع ماهی هستند به این منطقه مهاجرت نمی کنند وتنها در مصب رودخانه زرینه رود جمعت عبوری از باز خاکستری و دیگر پرندگان دیده می شود.

رئیسی افزود: در سرشماری های نیمه زمستانی در اکثر قسمت های این رودخانه پرنده ی آبزی مشاهده نشده است.

وی به انقراض بیشتر آبزیان در طول چهار سال گذشته در این دریاچه اشاره کرد وگفت: حداقل تراز ممکن برای زندگی این آبزی در سطح دریای آزاد حدود 1274.1است که این مقدار هم اکنون در حدود 1270 سانتی متر است که برای رسیدن به حداقل تراز ممکن برای زندگی جانوران، 14 میلیارد مترمکعب آب لازم است که البته حق آب سالیانه این دریاچه حدود 3.1 میلیارد متر مکعب است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: می توان گفت اکوسیستم جانورانی در این دریاچه در بخش های مربوط به آذربایجان شرقی به طور کامل تخریب شده است و پستاندارانی مانند گوزن در حالت اضطراری زندگی می کنند.

وی افزود: به احتمال فراوان گونه برخی دیگر از جانوران مانند گوزن در کنار این دریاچه از بین برود و نتوان شرایط مناسب برای نگهداری این جانوران را تامین کرد.

نسل آرتمیا در رودخانه ارومیه هنوز از بین نرفته است

رئیسی در خصوص اهمیت احیای دوباره حیات جانوری در این دریاچه گفت:جانورانی مانند آرتمیا از لحاظ اقتصادی برای کشور حائز اهمیت هستند و توسعه پرورش و صادرات آن می تواند هزینه های مصرفی برای احیای این حیات جانوری را تامین کند.

وی افزود: با جود اینکه تولید مثل آرتمیا در این دریاچه روز به روز کمتر می شود ولی این جانوران هنوز زنده اند که البته اگر دوره خشک سالی در این دریاچه زیاد شود ، به احتمال زیاد این جانوران هم از بین بروند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: آرتمیا موجودی بسیار قوی است و قسمتی از آنها خود را با شرایط جدید سازگار کرده اند و زنده هستنداما متاسفانه هم اکنون شاهد کاهش تولید و تراکم آنها هستیم.

علی نیکویی فر، رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور نیز پیش از این طی اظهاری از نابودی نسبی آرتمیا در این دریاچه خبر داده بود.

وی در این گفتگو اظهار داشت: تنها تخم‌های آرتمیا در لایه‌های زیرین دریاچه ارومیه باقی مانده که آنها نیز به علت این که در برابر سرما و شوری آب مقاوم هستند،‌ دوام آورده‌اند.

نیکویی فر در خصوص علل نابودی این جانور گفت: آرتمیا از جلبک‌های تک سلولی تغذیه می‌کند که نسبت به شوری آب مقاوم نیستند وبه این ترتیب شوری بیش از حد آب دریا و از بین رفتن ذخایر غذایی عامل از بین رفتن آرتمیای این دریاچه است که نابودی این گونه جانوری سبب مهاجرت دائمی برخی گونه از پرندگان از این دریاچه شده است.

وی از پرورش مصنوعی آرتمیا در حاشیه دریاچه ارومیه، دشت فسنجور میاندوآب و برخی نواحی مرکزی،‌ جنوبی و شرقی کشور خبر داد و گفت: متاسفانه پرورش این جاندار دریایی جوابگوی مصرف داخلی کشور نیست و آرتمیایی که از کشورهای دیگری مانند چین و ویتنام وارد ایران می شود، به صورت پودری بوده و امکان انتقال بیماری به آبزیان را به دنبال دارد

خطر انقراض کامل فلامینگوها در دریاچه ارومیه

باتهی شدن دریاچه ارومیه از آرتمیا و نرم تنان دیگر که غذای اصلی فلامینگوها محسوب می شود و همچنین نابودی زیستگاه این پرندگان ،فلامینگوها دیگر جایی در این دریاچه ندارند.

تا قبل از10 سال پیش که هشدارها برای دریاچه ارومیه آغازشود به مدت 40 سال،سالانه دوهزار تا سه هزار فلامینگوحلقه گذاری میشد اما اکنون با وجود این خشک سالی، دیگرفلامینگویی که در این دریاچه تخم گذاری کند، وجود ندارد.

باید گفت که قسمت عمده محل تخم گذاری فلامینگوها در دریاچه ارومیه بوده است که با این مشکلات عملا دیگر فلامینگویی در این دریاچه وجود نخواهد داشت که اگرچنین مشکلی ادامه یابد یا فلامینگوها باید مسیرخود را تغییردهند یا اینکه تعداد زیادی ازآنها کشته شوند.

افزایش شوری و پایین آمدن عمق آب، ازبین رفتن ذخیره غذایی و تخریب زیستگاه های پرندگان دردریاچه ارومیه سبب کاهش زادآوری و کاهش تعدادپرندگان در این ناحیه شده به طوری که اکنون ازصد هزار فلامینگو مهاجر سال های نه چندان دوربه سختی می توان نمونه ای را مشاهده کرد.

ورود 120 میلیون متر معکب آب به دریاچه ارومیه

این در حالی است که مهرنگ دوستی رضایی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب منطقه ای آذربایجان غربی از افزایش 25 سانتی متری ارتفاع آب دریاچه ارومیه به دنبال بارش برف و باران طی یکماه اخیر خبر می دهد.

وی افزود: در پی بارشهای خوب در فصل زراعی و به خصوص اواخر پاییز در حوضه دریاچه ارومیه تراز آبی دریاچه به 1270.85 سانتی متر ثبت شده که این میزان نسبت به تراز سطح آب در آبان ماه 25 سانتی متر افزایش را نشان می دهد.

دوستی رضایی با بیان اینکه با این وجود سطح آب دریاچه نسبت به سال گذشته هنوز 15 سانتی متر کاهش دارد، عنوان کرد: امیدواریم با تداوم بارندگی ها وهمراهی و مشارکت کشاورزان در اجرای طرح های احیای دریاچه شاهد بهبود وضعیت این تالاب بین المللی باشیم .

وی با اشاره به اجرای برنامه رها سازی آب از پشت سدهای حوضه دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی، افزود: میزان آب ذخیره شده در پشت سدهای حوضه دریاچه ارومیه 550 میلیون متر مکعب بوده که این میزان در مقایسه با سال گذشته 11 درصد کاهش یافته و با آغاز طرح رهاسازی آب سدها بیش از 120 میلیون مترمکعب آب از طریق رودخانه ها وارد دریاچه شد.

احیای دوباره حیات زیستی در دریاچه ارومیه نیازمند عزم ملی

بنا بر تحقیقات انجام شده از 17 سال پیش تا کنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پایین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

با کاهش شش متری سطح آب دریاچه ارومیه در طول سالیان اخیر و آمار و ارقام ارائه شده به نظر می رسد تراز آبی این دریاچه با حالت استاندارد آن فاصله بسیار زیادی دارد و برای احیای دوباره زندگی جانوری در آن باید به فکر راه های جدید و کارا تری باشیم.

البته در طول چندین سال گذشته اقدامات زیادی برای نجات این دریاچه صورت گرفته است که نباید آن ها رانادیده گرفت اما کاهش آب این رودخانه به حدی بوده است که این اقدامات تاثیر چشمگیری بر روی احیای دوباره حیات جانوری نداشته است وادامه حیات پرندگان و جانوران در این جزایر و دریاچه نیاز به برنامه ریزی و تسریع در اجرای طرح های مرتبط با تامین آب آن دارد.

گزارش از فائزه زنجانی