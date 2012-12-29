به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 367 واحد آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران در کشور فعالیت می‌کنند که از این میان 330 واحد مربوط به سطح دو و 37 واحد مربوط به سطح سه هستند و براساس اظهارات حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور در اجلاس اعضای هیات امنای مدارس علمیه خواهران استان کرمان قرار است تا سال تحصیلی آینده مقطع سطح چهار نیز در حوزه‌های علمیه خواهران راه‌اندازی شود و بدین ترتیب طلاب در مقطع سطح چهار نیز پرورش می یابند.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد طلاب شاغل به تحصیل در حوزه‌های علمیه خواهران اعم از طلاب در حال تحصیل در جامعه الزهرا(س) قم و طلاب در حال تحصیل در استان خراسان حدود 50 هزار نفر و تعداد فارغ‌التحصیلان بیش از 70 هزار نفر هستند، اظهار داشت: سلیقه حاکم بر حوزه، سلیقه رهبری معظم انقلاب است و این سلیقه، شاخصی در حرکت حوزه‌های علمیه خواهران است.

حجت‌الاسلام جمشیدی با تاکید براینکه حوزه‌های علمیه خواهران در حرکت سیاسی از سالم‌ترین نهادهای داخل نظام است، سیاست مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران را واگذاری امور به مدیریت‌های استانی و مدارس علمیه و هیات‌های امنا دانست و افزود: نقش هیات امنا هر روز باید در حوزه‌های علمیه خواهران بیشتر شود.

وی هیات‌های امنا را پشتوانه‌های مالی حوزه دانست و ادامه داد: از یکهزار و 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مدارس علمیه خواهران یک‌ پانزدهم آن از سوی دولت تامین شده است.