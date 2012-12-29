به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی مولانا با سرودن ابیات آغازین مثنوی معنوی، حکایت و شکایت روح سالک عارف را در غربتکده دنیا از زبان نی نقل میکرد، میدانست که با اشعارش آتش بر جان تمامی سوختگان عالم میزند و دیوان شمس، آن شوریدگیها، مستیها، جنونها و شورها که در باطنش بود، بیان کرد. سدههاست که شعر مولوی در میان مردمان سرزمینهای مختلف انس و الفتی شدید پدیدار کرده است.
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سهشنبه 12 دی با عنوان «مولانا در گذر زمان» برگزار میشود. این برنامه با همکاری مرکز فرهنگی یونس امره در تهران برپا میشود و چهرههایی چون عدنان کارا اسماعیل اوغلو استاد زبان و ادبیات فارسی و مولویشناس ترکیه و توفیق سبحانی استاد زبان و ادبیات فارسی و مولویشناس ایران در آن حضور خواهند داشت.
نشست «مولانا در گذر زمان» سهشنبه 12 دی از ساعت 16:30 در مرکز فرهنگی شهرکتاب، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
ورود به این برنامه برای علاقهمندان آزاد است.
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