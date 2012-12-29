درخواست تجدید نظر فدراسیون پزشکی از کمیته المپیک/ باید حق رای داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، نامه رسمی فدراسیون پزشکی ورزشی برای رئیس، دبیر کل و اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و به منظور تجدید نظر در مورد اتخاذ شده مبنی بر حق رای نداشتن این فدراسیون در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک، امروز شنبه به این کمیته ارسال شد.

لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن تائید این موضوع به خبرنگار مهر گفت: در این نامه با ذکر دلیل، ضرورت حق رای فدراسیون پزشکی ورزشی در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک را یادآور شدیم تا شاید با توجه ویژه به آنها، در نشست نهایی برای اصلاح اساسنامه ، تصمیم اتخاذ شده مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه فدراسیون پزشکی ورزشی متولی و ضامن سلامت تمام ورزشکاران در تمام رشته‌هاست، یادآور شد: این اولین دلیل ما برای تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده است. دومین دلیل هم اهمیت مقوله دوپینگ در بازی‎های آسیایی، المپیک، پاراآسیایی و پارالمپیک و مدیریت حساس فدراسیون پزشکی ورزشی در این زمینه است.

دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) ادامه داد: فدراسیون پزشکی ورزشی تنها فدراسیونی است که با نظر رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک در کمیته تدارکاتی این کمیته و به عنوان عضو کمیته پزشکی نقش دارد. در نظر گرفتن این مهم هم سومین دلیلی بود که برای تجدید نظر به آن اشاره کرده‌ایم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد: جدا از همه اینها، فدراسیون پزشکی ورزشی تنها فدراسیونی است که همزمان با 51 فدراسیون، 17 انجمن و 12 هزار باشگاه سراسر کشور همکاری متقابل دارد. با توجه به وسعت کاری بهتر آن است که در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک حق رای داشته باشیم.

پورکاظمی در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: البته گاهی در نظر گرفتن یکسری مسائل حقوقی، فنی و بین‌المللی موجب اتخاذ یکسری تصمیمات می‌شود. شاید در نظر گرفتن حضور فدراسیون‌های المپیکی در مجمع انتخاباتی و محدودیت‌های موجود در این زمینه باعث اتخاذ چنین تصمیمی شده است اما از نظر من به عنوان رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و با توجه به دلایلی که به برخی از آنها اشاره شد، حضور این فدراسیون هم در مجمع انتخاباتی لازم است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: البته با همه اینها تابع تصمیم نهایی اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک هستیم. قطعا تصمیماتی که آنها می‎گیرند با در نظر گفتن صلاح ورزش کشور است و مخالفتی با آن نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست اخیر خود که به منظور بررسی اصلاح اساسنامه این کمیته برگزار شد، تصمیم گرفتند که فدراسیون پزشکی ورزشی در مجمع انتخاباتی این کمیته نقشی نداشته باشد. البته آخرین نشست به منظور نهایی کردن اصلاح اساسنامه سه شنبه هفته جاری برگزار می‌شود.