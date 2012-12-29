رضا حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم های فوتبال فجر سپاسی و پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر از نظر بدنی و روحی شرایط خیلی خوبی دارم. ما برای ارتقای جایگاه خود در جدول لیگ فقط برای کسب سه امتیاز به شیراز می رویم و حتی نتیجه تساوی نیز به درد ما نمی خورد.

وی در همین خصوص افزود: من بهترین دوران فوتبالی خود را در تیم فجر داشته و خاطرات خیلی خوبی را از این تیم دارم امیدوارم پس از بازی با پرسپولیس تیم فجر با محمود یاوری به روند رو به رشد خود ادامه دهد.

هافبک تیم پرسپولیس با اعلام اینکه بر خلاف آنچه در برخی رسانه ها مطرح شده در بازی مقابل تیم فجر محروم نیستم، گفت: من در زمانی که در تیم فجر بازی می کردم دو کارت زرد گرفته و دیگر کارتی نگرفته ام بنابراین در بازی مقابل این تیم در هفته نوزدهم لیگ سه کارته نیستم.

وی تاکید کرد: همه تلاش خود را می کنم تا همانطور که در نیم فصل اول با پیراهن تیم فجر دروازه پرسپولیس را باز کردم این بار نیز با پیراهن پرسپولیس دروازه فجر را باز کنم اما مطمئن باشید در صورتی که گل بزنم به خاطر احترامی که برای تیم فجر و هواداران آن قائلم خوشحالی نخواهم کرد.

دیدار تیم های فوتبال فجرسپاسی شیراز و پرسپولیس در هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر ساعت 14 روز یکشنبه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.