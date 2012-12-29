آثار راه یافته به جشنواره فیلم عمار در همدان و ملایر اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش این آثار با مشارکت بسیج دانشجویی شهید دیالمه، در سینماهای حوزه هنری استان انجام و مراسم افتتاحیه این برنامه امروز با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و علاقه‌مندان در سالن شماره یک سینما قدس همدان برگزار شد.

همچنین اکران عمومی آثار راه یافته به “ سومین جشنواره مردمی فیلم عمار” در سالن شماره دو سینما قدس همدان روزهای شنبه تا شنبه این هفته ساعت 9 تا 11 و 30 دقیقه و 15 تا 18 و 30 دقیقه و در سینما بهمن ملایر روزهای شنبه تا سه‌شنبه ساعت 10 صبح و علاوه بر آن روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 19 برگزار می‌شود.

سومین دوره جشنواره فیلم عمار در دو بخش مسابقه و جنبی برگزار می‌شود که در بخش مسابقه آثار در قالب‌های مستند، داستانی کوتاه و بلند، انیمیشن، نماهنگ، فیلمنامه، پژوهش‌ها، نقدها و یادداشت‌های سینمایی پذیرفته می‌شود.

این جشنواره چون سال گذشته آثار را در موضوعات تاریخ انقلاب اسلامی، نقد درون گفتمانی، بیداری اسلامی، حوادث سال 88، جنگ نرم (تحریم و جهاد اقتصادی، فرصت‌ها و داشته‌های جامعه دینی ایران، توطئه‌ها و تهدیدهای نظام جمهوری اسلامی ایران) تقسیم‌بندی و در مسابقه قرار می‌دهد.

بخش جنبی این دوره از جشنواره مردمی عمار نیز سوژه‌های مستند و داستانی است که علاقه‌مندان به شرکت در حوزه سوژه می‌توانند سوژه‌های متناسب با موضوعات بخش مسابقه را که قابلیت تبدیل شدن به آثار مستند و داستانی دارند به دبیرخانه ارسال کنند.

در این دوره بیش از 900 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که این آثار شامل 187 فیلمنامه، 93 نقد و مقاله سینمایی و بیش از 600 اثر در بخش تصویری در زیرمجموعه‌های مستند، داستانی، پویانمایی و نماهنگ است.

همچنین در بخش بین‌الملل این جشنواره بیش از 20 اثر از فیلمسازان کشورهای تونس، لبنان، فلسطین (غزه)، مصر و افغانستان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.