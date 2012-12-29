تردد یک میلیون و 254 هزار خودرو در لاین آزاد راه کرج به تهران و بالعکس

محمد جواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی یک هفته گذشته از آزاد راه کرج به تهران و بالعکس مقطع کلاک یک میلیون و 254 هزار و 134 خودرو تردد کرده است.



وی ادامه داد: به طور میانگین روزانه 179 هزار و 162 خودرو از این محور تردد کرده است.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز افزود: آزاد راه کرج به قزوین و بالعکس نیز 487 هزار و 642 خودرو طی هفته گذشته تردد کرده است.



عطرچیان گفت: به طور میانگین روزانه 69 هزار و 663 خودرو از محور کرج به قزوین و بالعکس تردد کرده است.



وی اظهار داشت: محور کرج به چالوس و بالعکس مقطع آدران نیز طی هفته گذشته 95 هزار و 755 خودرو تردد کرده است که به طور میانگین روزانه 13 هزار و 679 خودرو تردد کرده است.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز افزود: محور ماهدشت به اشتهارد و بالعکس نیز 107 هزار و 344 خودرو تردد کرده است که به طور میانگین روزانه 15 هزار و 334 خودرو عبور کرده است.



