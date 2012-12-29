به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پروین صبح شنبه در گردهمائی مسئولین هیات های مذهبی قصرشیرین به مناسبت دهه سوم صفر و فرا رسیدن اربعین حسینی گفت: طرح تجمیع هیات های مذهبی شهرستان امسال برای اولین بار در شهرستان قصرشیرین و در روز اربعین اجرا می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از مصادیق قیام عاشورا تعظیم شعائر اسلامی است دهه سوم صفر و اربعین حسینی فرصتی مناسب برای این کار است لذا به همین منظور امسال هیات های سینه زنی و زنجیرزنی در روز اربعین حسینی در محل درب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان به عزاداری خواهند پرداخت.

وی در ادامه گفت: خدمتگذاری در هیات های عزاداری امام حسین (ع) موهبتی الهی است که نصیب هر کس نمی شود و سعادتی بزرگ است برای بندگانی که در این راه قدم بردارند.

پروین گفت: مسئولین هیات ها خود باید عامل به اهداف قیام امام حسین(ع) باشند زیرا این مراسمات ظرفیتی برای اجتماعی شدن ،پذیرش و نهادینه شدن ارزش های اسلامی در جامعه است.

وی افزود: نتیجه و خروجی برپایی آئین های عزاداری باید زمینه ساز قیام بزرگ مهدی موعود (عج) باشد .

فرماندار قصرشیرین همچنین گفت: هیات های روستایی در سالروز اربعین حسینی در محل قدمگاه زیارتی امام حسن مجتبی (ع) حضور پیدا کرده و به سوگواری و عزاداری خواهند پرداخت.

در ادامه این جلسه امام جمعه قصرشیرین گفت: هیات های عزاداری امام حسین (ع)یک دستگاه بزرگ الهی برای خدمتگذاری و خودسازی است.

حجت الاسلام علی ملکی افزود: هر مجلس و محفلی که برای امام حسین (ع) برگزار شود سراسر نور ومعنویت است و همه افراد می توانند با حضور در آن قلوب خود را تطهیر دهند.

وی گفت: امام حسین(ع) شفاعت دهنده و راه سعادت است که اگر با نیت خالص و خدایی برای او قدم برداریم نتیجه آن را که رسیدن به رستگاریست خواهیم دید.

ملکی تصریح کرد: هدف از برگزاری این عزاداری ها باید زمینه ساز ظهور امام زمان و تربیت سربازانی دینی و مکتبی برای امام عصر باشد.

وی گفت: در این محافل باید آشنایی و تشریح مذهب برحق سیعه اثنی عشری ، آشنایی با اهل بیت پیامبر(ص) و شیوه زندگی آن بزرگواران، شناخت امام و امامت، آشنایی با اصول مهدویت، انتظار و ظهور و ولایت مطلقه فقیه تبییین و تشریح شود.

وی افزود: انقلاب اسللامی ایران که بر گرفته از قیام عاشوراست در این نظام الهی بستری فراهم شده است که در آن شعائر اسلامی برپا و نهادینه شود.

هماهنگی و برنامه ریزی برای برنامه های دهه سوم صفر، برگزاری مراسم دعای زیارت حضرت رسول (ص) ، اجرای مراسمات زنجیرزنی و سینه زنی و همچنین اجرای مراسم تعزیه از مصوبان این نشست بود.

لازم به ذکر است، شهرستان مرزی قصرشیرین 28 هیات مذهبی شهری و روستایی و 6 هیات بانوان دارد که در دهه سوم صفر به برگزاری مراسمات سوگواری این دهه خواهند پرداخت .

