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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

پروین:

طرح تجمیع هیئت‌های مذهبی برای اولین بار در قصرشیرین اجرا می شود

طرح تجمیع هیئت‌های مذهبی برای اولین بار در قصرشیرین اجرا می شود

قصرشیرین – خبرگزاری مهر: فرماندار قصرشیرین از طرح تجمیع هیئت های مذهبی برای اولین بار در قصرشیرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پروین صبح شنبه در گردهمائی مسئولین هیات های مذهبی قصرشیرین به مناسبت دهه سوم صفر و فرا رسیدن اربعین حسینی گفت: طرح تجمیع هیات های مذهبی شهرستان امسال برای اولین بار در شهرستان قصرشیرین و در روز اربعین اجرا می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از مصادیق قیام عاشورا تعظیم شعائر اسلامی است  دهه سوم صفر و اربعین حسینی فرصتی مناسب برای این کار است لذا به همین منظور امسال هیات های سینه زنی و زنجیرزنی در روز اربعین حسینی در محل درب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان به عزاداری خواهند پرداخت.

وی در ادامه گفت: خدمتگذاری در هیات های عزاداری امام حسین (ع) موهبتی الهی است که نصیب هر کس نمی شود و سعادتی بزرگ است برای بندگانی که در این راه قدم بردارند.

پروین گفت: مسئولین هیات ها خود باید عامل به اهداف قیام امام حسین(ع) باشند زیرا این مراسمات ظرفیتی برای اجتماعی شدن ،پذیرش و نهادینه شدن ارزش های اسلامی در جامعه است.

وی افزود: نتیجه و خروجی برپایی آئین های عزاداری باید زمینه ساز قیام بزرگ مهدی موعود (عج) باشد .
فرماندار قصرشیرین همچنین گفت: هیات های روستایی در سالروز اربعین حسینی در محل قدمگاه زیارتی امام حسن مجتبی (ع) حضور پیدا کرده و به سوگواری و عزاداری خواهند پرداخت.

در ادامه این جلسه امام جمعه قصرشیرین گفت: هیات های عزاداری امام حسین (ع)یک دستگاه بزرگ الهی برای خدمتگذاری و خودسازی است.

حجت الاسلام علی ملکی افزود: هر مجلس و محفلی که برای امام حسین (ع) برگزار شود سراسر نور ومعنویت است و همه افراد می توانند با حضور در آن قلوب خود را تطهیر دهند.

وی گفت: امام حسین(ع) شفاعت دهنده و راه سعادت است که اگر با نیت خالص و خدایی برای او قدم برداریم نتیجه آن را که رسیدن به رستگاریست خواهیم دید.

ملکی تصریح کرد: هدف از برگزاری این عزاداری ها باید زمینه ساز ظهور امام زمان و تربیت سربازانی دینی و مکتبی برای امام عصر باشد.

وی گفت: در این محافل باید آشنایی و تشریح مذهب برحق سیعه اثنی عشری ، آشنایی با اهل بیت پیامبر(ص) و شیوه زندگی آن بزرگواران، شناخت امام و امامت، آشنایی با اصول مهدویت، انتظار و ظهور و ولایت مطلقه فقیه تبییین و تشریح شود.

وی افزود: انقلاب اسللامی ایران  که بر گرفته از قیام عاشوراست  در این نظام الهی بستری فراهم شده است که در آن شعائر اسلامی برپا و نهادینه شود.

هماهنگی و برنامه ریزی برای برنامه های دهه سوم صفر، برگزاری مراسم دعای زیارت حضرت رسول (ص) ، اجرای مراسمات زنجیرزنی و سینه زنی و همچنین اجرای مراسم تعزیه از مصوبان این نشست بود.

لازم به ذکر است، شهرستان مرزی قصرشیرین 28 هیات مذهبی شهری و روستایی   و 6 هیات بانوان دارد که در دهه سوم صفر به برگزاری مراسمات سوگواری این دهه خواهند پرداخت .
 

کد مطلب 1778341

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