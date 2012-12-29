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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

حلیمی خبر داد:

دانش آموزان البرز با راه های کنترل بیماری سل آشنا می شوند

دانش آموزان البرز با راه های کنترل بیماری سل آشنا می شوند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: اجرای طرح آموزش پیشگیری از بیماری سل در مدارس مقطع راهنمایی البرز در حال اجرا است.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح در راستای تفاهم نامه مشترک همکاری ها با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در مدارس اجرایی شده است.

 وی ادامه داد:  این تفاهم نامه در راستای طرح آموزش پیشگیری و کنترل بیماری سل در مدارس و با هدف عملیاتی کردن استراتژی آموزش و اطلاع رسانی در برنامه کشوری کنترل سل در گروه هدف دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی در حال اجرا است.

حلیمی تصریح کرد: این طرح به  صورت توزیع پوستر، پمفلت های آموزشی ویژه دانش آموزان مقطع راهنمایی در مدارس تابعه استان در حال اجرا است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز افزود: با توزیع پوستر و پمفلت های آموزشی در بین دانش آموزان تا 20 دی ماه جاری در این زمینه مسابقات علمی در بین دانش آموزان برگزار خواهد شد.

حلیمی گفت: در پایان مسابقات به برندگان مسابقه به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1778343

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