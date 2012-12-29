وکیل متهم ردیف اول: اتهام موکلم محاربه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده 4 زورگیر خشن پایتخت در ادامه رسیدگی به این پرونده با حضور در جایگاه گفت: موکلم از شاکی و همه امت شهید پرور که صحنه را دیدند عذر خواهی می کند اما اتهاماتی که به موکلم داده اند ایجاد رعب و وحشت و ضرب و جرح است که آن را قبول ندارم.

وی ادامه داد: در بعد انگیزه ارتکاب عمل باید در مسائل کیفی و جزائی به پیشینه متهم توجه شود. پدر موکلم 11 سال پیش به علت مشکلات قلبی که ناشی از دوران سربازی در 8 سال دفاع مقدس داشت نمی تواند کار کند و مادر متهم هنگامی که 12 سالش بود مجبور می شود برای امرار معاش کار کند. پس از مدتی مادر وی اقدام به ازدواج مجدد می کند که متاسفانه این ازدواج ناموفق بود و همسر وی سر ناسازگاری با متهم که در دوره بلوغ بود می گذارد و آنها به مشکل برمی خورند. این فرد رفتار خشونت آمیزی با موکلم داشت و موکلم به خوبی در دروان بلوغ تربیت نشد. مادر متهم برای اینکه این وضعیت را به پایان برساند از این مرد طلاق می گیرد که حاصل ازواج دومش دختر 8 ساله ای است. هم اکنون متهم با مادر، خواهر و مادر بزرگش زندگی می کند.

به گفته وکیل متهم ردیف اول مادر متهم به دلیل عمل جراحی دیگر قادر به کار در کارگاه نیست و در منزل کار انجام می دهد البته این فرد بار دیگر نیاز به عمل دارد.

در ادامه وکیل متهم با نشان دادن عکس مادر و مادربزرگ وی گفت: البته مریضی مادر مجوزی برای ارتکاب جرم نیست اما از دادگاه می خواهم که برای متهم از اتهام محاربه تخفیف قائل شوند.

به گفته وی متاسفانه مادر متهم ردیف اول نیاز به عمل جراحی دارد که 4 میلیون تومان هزینه می خواهد. 4 میلیون تومان برای خانواده ای مانند متهم 4 میلیارد تومان ارزش دارد این درحالی است که موکلم یک بار قربانی زوگیری شده و تلفن همراهش به سرقت رفته است. همچنین این فرد به علت برخورد آجر به سرش دچار ترومای روی سر شده و باید بدانیم که این مشکلات به همراه فقر و بیماری مادر باعث می شود که او مثل ما زندگی نکرده باشد از دادگاه می خواهم که به وی اجازه زندگی بدهد تا به راه راست بازگردد.

وکیل مدافع متهم درباره علل وقوع جرم گفت: وقتی پدر آدم سیلی بر صورت فرزندش می زند هیچ مشکلی نیست اما وقتی دیگری ضربه می زند این موضوع تبدیل به عقده می شود ضمن اینکه کار کردن مادر مریض نیز در وقوع جرم موثر است البته باید بدانیم که انگیزه موکلم اخافه و افساد نیست او به دنبال کسب پول از طریق مجرمانه بود که باید مجازات شود اما وقتی که به عمق این جرم نگاه کنیم اتهام وی طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی محاربه نیست. رکن اصلی محاربه دست به اسحله بردن برای ایجاد رعب و وحشت است. از دادگاه می خواهم که به وی نگاه عدالت موابانه داشته باشد و بدانید که موکلم تنها برای رفع نیاز مادی اقدام به این کارکرده است.

وی در پایان ضمن تشکر از نیروی انتظامی گفت: چاقویی که در پرونده دیدم با چاقوی بازسازی صحنه متفاوت بود. عمل موکلم محاربه نیست و در صورت اثبات با ماده 652 قانون مجازات منطبق است. جهالت و نادانی وقتی با نیاز شدید به پول همراه شود به اینجا می رسد.