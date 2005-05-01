جمال شورجه: سينماي دفاع مقدس نيازمند مديريتي سازمان يافته است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" اين كارگردان گفت : عدم برخورداري سينماي دفاع مقدس ازمتون خوب ونمايشي كه مبتني برمستندات و تاريخ جنگ باشد ازديگر مشكلات پرداختن به سينماي دفاع مقدس است .

به گفته وي ازبين رفتن وكم رنگ شدن انگيزه ها درنويسندگان و پژوهشگران اين عرصه دليلي برنبود فيلمنامه هاي مطلوب است .

كارگردان "حماسه مجنون " هرم توليد آثار دفاع مقدس را ازپايين به بالا دانست ودراين باره افزود : درژانر دفاع مقدس نويسنده ها هستند كه با سليقه ونگاه خاص خود ازتم و سوژه اي كه دردست دارند فيلمنامه جنگي مي نويسند .

وي ايجاد تنوع دراين زمينه را وابسته به سفارش فيلمنامه ازسوي متوليان سينماي دفاع مقدس به نويسندگان عنوان كرد ويادآور شد به نظرمي رسد اگر بخش اعظم اين آثار ازسوي متوليان ودست اندركاران سفارش داده شود تنوع زيادي درتوليد فيلم هاي دفاع مقدس به وجود آيد .

به عقيده وي موضوعات كلان حاكميت كه كاربردي هستند مي تواند نقش و تاثير زيادي در اين آثار داشته باشد.

شورجه درپايان برگزاري جشنواره فيلم دفاع مقدس را عاملي درجهت شناساندن و تشويق فيلمسازان دانست و خاطرنشان كرد : اگر اين جشنواره ها استمرار داشته باشند وتعللي دربرگزاري ساليانه ودوسالانه آنها پيش نيايد مي توانند درجريان سازي سينماي دفاع مقدس موثرباشند.

بنا به اين گزارش به نقل از معاونت روابط عمومي وارتباطات دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس، اين جشنواره سوم تا هفتم خردادماه سال جاري درتهران وخرمشهر برگزار خواهد شد.